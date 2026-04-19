'Moj je otac prvi uveo Andol u prevenciju moždanih udara i danas znamo da ih se većina može spriječiti'

Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković Skurić, specijalistica neurologije i jedna od vodećih hrvatskih stručnjakinja za cerebrovaskularne bolesti, dugogodišnja je liječnica i voditeljica Zavoda za intenzivnu neurologiju i cerebrovaskularne bolesti u Klinici za neurologiju KBC-a Zagreb. Kao višegodišnja predsjednica Hrvatskog neurološkog društva te jedna od ključnih osoba iza javnozdravstvene inicijative Dan crvenih haljina, a koja je 2024. i službeno postala Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara kod žena, godinama aktivno radi na podizanju svijesti o prevenciji i liječenju ove bolesti. Uz bogatu kliničku i znanstvenu karijeru, predsjednica je i Hrvatskoga konjičkog saveza te osnivačica udruge Hiperion – Eos, posvećene terapijskom jahanju i rehabilitaciji.