Roma i Atalanta bez pobjednika: Pašaliću zadnjih 10 minuta

Nogometaši Rome i Atalante u dvoboju su 33. kola talijanskog prvenstva igrali 1-1.
Goste je u prednost doveo Krstović (12), a poravnao je Hermoso (45).
Mario Pašalić igrao je od 80. minute za Atalantu koja je ostala sedma sa 54 boda, četiri manje od šeste Rome i petog Coma, a šest manje od četvrtog Juventusa koji drži zadnje mjesto koje vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone.
Vodi Inter sa 78 bodova, 12 manje ima drugi Napoli.
