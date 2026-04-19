Garcia u velikim problemima: Četiri standardna igrača propuštaju Osijek? Jednom prijeti kraj sezone

Trener Hajduka Gonzalo Garcia imat će velikih problem sa sastavljanjem sastava koji bi u utorak trebao istrčati u susretu 31. kola HNL-a protiv Osijeka na Poljudu. Najveće probleme zadaje mu ozljeda Filipa Krovinovića zadobivena u petak u susretu protiv Slaven Belupa u Koprivnici.

Najstandardniji igrač Hajduka travnjak je morao napustiti već u 28. minuti, a zamijenio ga je Hugo Guillamon. Jedan od igrača Slavena nagazio je Krovinevićev zglob koji je ozbiljno natekao te nije poznato kada bi se veznjak bijelih mogao vratiti na teren. Ovakve ozljede obično zahtijevaju nekoliko tjedana kako bi se do kraja zaliječile pa ne treba isključiti mogućnost da je Krovinović već odigrao posljednje minute ove sezone.

Nije tu kraj Garcijinim nevoljima jer najbolji igrač Marko Livaja zaradio je žuti karton u utakmici s Farmaceutima. Kako mu je to već četvrti akumulirani, morat će odraditi jednu utakmicu suspenzije i to protiv Osijeka. Kao najlogičnija zamjena za njega nameće se Michele Šego, no on je pred putovanje u Koprivnicu osjetio bol u rebrima pa je odlučeno kako ne treba riskirati.

Sitnih problema ima i Niko Sigur, a kako je samo nekoliko dana razmaka između dvije utakmice, moguće je da će Hajduk protiv Osijeka morati igrati bez četvorice igrača od kojih su trojica standardni prvotimci.