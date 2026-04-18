Ekonomski analitičari: 'Plaće bi trebalo uspoređivati s Crnom Gorom, a ne s Njemačkom'

U posljednjih pet godina ukupna stopa inflacije dosegnula je 28 posto, cijene hrane porasle su 47 posto, a stambenih kvadrata više od 60 posto, upozorili su jučer sindikalisti na prosvjedu "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine" održanom na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. – Govore da plaće dižu inflaciju, a ja vas pitam kome je plaća u posljednjih 30 dana porasla? Nikome, a zašto je onda inflacija rasla? Nije to zbog naših plaća ni zbog naših mirovina, nego zbog pohlepe nezasitnih – rekao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.