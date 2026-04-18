ZAHTJEVI SINDIKATA

Ekonomski analitičari: 'Plaće bi trebalo uspoređivati s Crnom Gorom, a ne s Njemačkom'

Autor
Ivica Beti
18.04.2026.
u 22:24

- Kad je turizam prevladavajuća grana, plaće bi se trebale uspoređivati s, primjerice, Crnom Gorom, koja ima sličnu ekonomsku strukturu, ili s Grčkom, a ne s Njemačkom, Italijom ili Austrijom, gdje industrija stvara kvalitetna radna mjesta. Nedostaje konstruktivnih prijedloga sindikata kako doći do rasta produktivnosti i plaća – ističe analitičar Damir Novotny

U posljednjih pet godina ukupna stopa inflacije dosegnula je 28 posto, cijene hrane porasle su 47 posto, a stambenih kvadrata više od 60 posto, upozorili su jučer sindikalisti na prosvjedu "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine" održanom na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. – Govore da plaće dižu inflaciju, a ja vas pitam kome je plaća u posljednjih 30 dana porasla? Nikome, a zašto je onda inflacija rasla? Nije to zbog naših plaća ni zbog naših mirovina, nego zbog pohlepe nezasitnih – rekao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.

privatni sektor sindikati prosvjed plaće

Polarus
22:31 18.04.2026.

i to je to... hvala hdzu što je EU novce utukao u svoju žgadiju po HEPu, Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, razno raznim bespotrebnim agencijama... i da.. za kraj.. sporskim savezima di su se bogaili da im i talijanska mafija zavidi...

Tombstone
22:30 18.04.2026.

Izuzetni strucni analiticari....zamislite samo da place usporednijemo s Haitijem, Jamajkom, Trinidadom i Tobagom...Ispali bi jos I bogatasi.....

