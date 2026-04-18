Pogledajte što nam stiže: Upaljeni alarmi za više regija, temperature naglo padaju

Subota je u cijeloj Hrvatskoj bila sunčana. Vrijeme je bilo stabilno, s iznadprosječnim temperaturama. Vikend ipak neće završiti tako toplo, budući da sa sjeverozapada u nedjelju potkraj dana stiže hladna fronta koja donosi nestabilniji, a zatim i hladniji zrak. Slavonija, Baranja i posebno Srijem veći dio dana uživat će u sunčanom vremenu. Prema večeri sa zapada stiže postupno naoblačenje, a tek kasnije tijekom noći moguća je i kiša. Puhat će većinom slab južni vjetar, javlja HRT.

U nedjelju će tijekom dana i dalje biti razmjerno toplo, uz najvišu temperaturu oko 23 °C, dok će jutarnja biti oko 5 °C. U središnjim krajevima prijepodne uglavnom sunčano, no tijekom dana sa sjeverozapada dolazi porast naoblake. Krajem poslijepodneva i navečer mjestimice se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito na sjeveru. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, navečer u jačanju uz zapadni smjer. Jutarnje temperature kretat će se između 5 i 7 °C, a dnevne od 21 do 23 °C.

Na zapadu Hrvatske očekuje se djelomice sunčano vrijeme uz postupno naoblačenje. Već od sredine dana lokalno je moguća slaba kiša, dok su kasnije izgledni i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Istri. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a pred kraj dana može zapuhati i jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 18 °C u gorju do 23 °C na obali, uz jutarnje vrijednosti slične subotnjima.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano i toplo vrijeme, a u unutrašnjosti regije temperature bi poslijepodne mogle dosezati i do 25 °C. Na obali će jutarnje temperature biti oko 14 °C. Tijekom drugog dijela dana na sjeveru Dalmacije očekuje se porast naoblake, a tijekom noći mjestimice kiša i pljuskovi. Puhat će slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, uz početnu buru, a more će biti malo valovito.

Na krajnjem jugu zemlje nedjelja će biti pretežno sunčana, uz vedro prijepodne. Ujutro će još puhati umjerena bura, a od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar. Očekuje se malo valovito more, a temperatura će biti i do 5 stupnjeva niža nego u subotu.

Početkom tjedna u unutrašnjosti se očekuje pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom i izraženijim pljuskovima. Nakon toga slijedi promjenjivo razdoblje uz još mjestimične oborine, dok će u srijedu prevladavati suho i sunčanije vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni i sjeverni, a u gorju u srijedu i pojačan. Temperature će biti osjetno niže.

Na Jadranu će prva dva dana novog tjedna biti promjenjivo oblačno uz povremenu kišu, češću u utorak, kada su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U srijedu slijedi stabilizacija uz više sunčanih razdoblja. U ponedjeljak će zapuhati umjereno jugo, potom će okrenuti na buru koja bi u srijedu mogla biti i jaka, uz osjetno svježije vrijeme.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je alarm za potencijalno opasno vrijeme u više dijelova Hrvatske – u zagrebačkoj regiji očekuje se grmljavinsko nevrijeme s izraženijim pljuskovima i više od 60 posto vjerojatnosti grmljavine, dok se na području Velebitskog kanala te u srednjoj i južnoj Dalmaciji prognozira pojačana, mjestimice i jaka bura s udarima od 35 do čak 45 čvorova, odnosno do oko 85 kilometara na sat.

