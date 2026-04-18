Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREMIER LIGA

Tottenham ispustio pobjedu u petoj minuti sučeve nadoknade i ostao u zoni ispadanja

Premier League - Chelsea v Manchester United
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.04.2026.
u 21:39

Tottenham je i 15. utakmicu zaredom ostao bez pobjede u Premier ligi i nalazi se u zoni ispadanja, na 18. mjestu, s 31 bodom

Tottenham i Brighton su večeras u Londonu remizirali 2-2 u 33. kolu engleske Premier lige.

Domaća momčad povela je golom Pedra Pora u 39. minuti, a Brighton je izjednačio golom Kaorua Mitome u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Tottenham je ponovno poveo u 77. minuti golom Xavija Simmonsa, prije nego što je Brighton došao do boda u petoj minuti sudačke nadoknade preko Georginija Ruttera.

Brighton je prekinuo niz od tri pobjede i deveti je u Premier ligi s 47 bodova. Tottenham je i 15. utakmicu zaredom ostao bez pobjede u Premier ligi i nalazi se u zoni ispadanja, na 18. mjestu, s 31 bodom. Posljednju pobjedu Tottenhama u domaćem prvenstvu ostvario je 28. prosinca u gostima kod Crystal Palacea (1-0).
Ključne riječi
Premier liga Brighton & Hove Albion Tottenham

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

storyeditor/2026-04-17/PXL_REU_080226_146147344.jpg
