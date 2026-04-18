Tottenham ispustio pobjedu u petoj minuti sučeve nadoknade i ostao u zoni ispadanja

Tottenham i Brighton su večeras u Londonu remizirali 2-2 u 33. kolu engleske Premier lige.
Domaća momčad povela je golom Pedra Pora u 39. minuti, a Brighton je izjednačio golom Kaorua Mitome u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Tottenham je ponovno poveo u 77. minuti golom Xavija Simmonsa, prije nego što je Brighton došao do boda u petoj minuti sudačke nadoknade preko Georginija Ruttera.Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana
Brighton je prekinuo niz od tri pobjede i deveti je u Premier ligi s 47 bodova. Tottenham je i 15. utakmicu zaredom ostao bez pobjede u Premier ligi i nalazi se u zoni ispadanja, na 18. mjestu, s 31 bodom. Posljednju pobjedu Tottenhama u domaćem prvenstvu ostvario je 28. prosinca u gostima kod Crystal Palacea (1-0).
