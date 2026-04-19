Prosvjed sindikalnih zagovornika dembelije u Zagrebu zbunio bi i Karla Marxa

Sedamdeset i sedam dana prošlo je otkako je Hajdaš-Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali na Trgu bana Jelačića okupilo se tek nekoliko tisuća uzbuđenih sindikalaca, uglavnom državnih i javnih službi, praćenih pokojom antifom i revolucionarnim nevladinim udrugama, koji su okupljene pozdravili s visoko podignutom, čvrsto stisnutom desnicom, kao da su brigadisti internacionalnih brigada iz Španjolskog građanskog rata 1936. ili osloboditelji 1945.
Rječnik koji su sindikalni šefovi, dakle, Mladen Novosel iz SSSH i donedavno još umjerena Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja, bio je revolucionaran. Ne zato što traže od Vlade RH revolucionarne promjene, nego zato što traže nastavak zemlje dembelije, bildanje njihovih plaća, tako da država provede osiromašenje zaposlenih u privatnom sektoru i da se opljačkaju poduzetnici s profitom. Sindikalni lideri su lukavi, jer će kazati da se plaće podignu i onima iz privatnog sektora i umirovljenicima, te su više puta poručili "ne dajte da nas dijele na radnike iz javnog i privatnog sektora".
Plaće državnih i javnih službenika mogu rasti 50 posto samo ako opet stradaju plaće 1,5 milijuna onih iz privatnog sektora ili ako krenu otkazi u javnom sektoru
Komentara 3
Ma daj molim te. Jamili ste 2.5 milijarde i ulupali u naoružanje kao da je za kavu. A sve pod izgovorom moralne obveze prema nemoralnom luđaku kakav je Trump. I onda vam smeta kad netko traži 50 ili 100 eura veću mirovinu.
Ne propustite
Meteorolozi u nevjerici, stiže nam vremensko ludilo: Prijete i snažne oluje, a moglo bi biti i još snijega
Epidemija eksplodirala među ruskim vojnicima: Masovno se širi na bojištu, situacija izmiče kontroli
Trump hitno sazvao krizni sastanak, u Bijeloj kući okupio saveznike: 'Sat otkucava'
Poznati analitičar otkrio što se zapravo događa u Hormuzu: 'Sve je ovo velika predstava'
Još iz kategorije
Giorgia Meloni, za razliku od Orbána, shvatila je da budućnost europske desnice nije ni proputinovska ni protrumpovska
Između Trumpa i europskih saveznika talijanska premijerka izabrala je Europu, čime je od miljenice postala 'kukavica'
Dok Europa slavi Orbánov poraz, u Sloveniji se Orbánov saveznik vraća na vlast
Moguće je da Jernej Vrtovec, predsjednik kršćansko-konzervativne Nove Slovenije, preuzme premijersku poziciju u novoj vladi. A što bi Janša radio? Vladao bi
Albanija bi,u slučaju nove agresije Srbije, Kosovo branila neovisno o tomu kako bi se postavio Trump i kako bi se ponio NATO
Čeka li Aleksandar Vučić oportunističke prilike za Srbiju
Orbánu nije bilo spasa: Završni udarac zadao je - Donald Trump
Fico i Vučić dobili su razloge za zabrinutost, ako ne i za strah; Rusija i Amerika nisu moćne koliko su računale, a Europa nije propala kako su se nadali
S fakulteta se bježi u politiku, jer bolje je završiti i u politici ili na Aljasci nego u ludnici
Tako to ide: prvi ešalon (državni) donese odluke i objavi ih, onda drugi ešalon (lokalni) to objasni bazi, a onda sveučilišni profesori iz trećeg ešalona tome daju tumačenje vikendom, nakon što su tijekom tjedna bili u zaklonu
Šutalo bi vrtić naplaćivao 200 eura. Kao da svi imaju 3200 eura plaće kao on
Šteta će biti veća ako se i drugi povedu za Šutalovim primjerom. Roditelji su lani u prosjeku vrtić plaćali 77 eura za prvo dijete, 57 za drugo...
Trump pokazuje znakove očaja, preostaju mu samo dvije opcije, a nijedna nije dobra
U najboljem slučaju, obje će strane nastaviti poštovati primirje i držati kanal pregovora otvorenim od sada do 21. travnja
“Privođenje” papinskog nuncija u Pentagon samo je jedan od znakova dubokog sukoba između Bijele kuće i Vatikana
Lav XIV., moćniji Amerikanac od Trumpa, s Petrove hridi šalje jasne i sasvim nediplomatski oštre poruke
Od ministrice do vrtlarice: tko se to usudio Gabici Žalac povjeriti kokoške?
Valja podsjetiti ovaj zaboravni narod, koji se kroz šumu političko-sudskih trakavica sve teže probija, kako predmet slučaja Žalac u trenutku kada ga je europski ured krenuo istraživati uopće nije "bio živ", što znači da je USKOK na njemu prestao raditi ili ga je, pojednostavljeno, gurnuo duboko u ladicu
Na to skupu su najvažniji zahtjevi bili borba protiv korupcije (npr.Pavlek), poskupljenje hrane, stanovanja.....a kao posljedicu toga ti ljudi traže povećanje plaća. Dakle novaca vjerovatno ima da ne curi u "Pavlekove" džepove na sve strane. Zdravstveni kadar ujutro radi u državnim bolnicama a poslijepodne u privatnim klinikama. Znači, plaćaš HZZOu i onda čekaš mjesecima na pregled pa onda idi privatno i opet plati istim doktorima!!!!