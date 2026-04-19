Igrač Reala hitno hospitaliziran: Izgubio je šest kilograma u samo nekoliko dana

Iza braniča madridskog Reala Raula Asencija vrlo je teških nekoliko tjedana. Prvo je zbog nesuglasica s trenerom Alvarom Arbeloom bio privremeno marginaliziran u momčadi te nije imao mjesta u početnoj jedanaestorki, sada ima problema s bolesti zbog koje je morao propustiti utakmicu protiv Bayerna u Ligi prvaka u srijedu.

Asencija muči gastroenteritis te je zbog čestog povraćanja i gubitka čak šest kilograma u samo nekoliko dana u subotu primljen u bolnicu. U klubu se nadaju kako će mu hospitalizacija pomoći da čim prije preboli gastroenteritis, no svjesni su kako će mu trebati neko vrijeme da se vrati u formu - pogotovo nakon naglog gubitka mase.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za njega bi do kraja sezone ionako moglo biti vrlo malo raspoloživih minuta budući da prednost u Arbeloinim očima imaju Antonio Rudiger, Dean Huijsen i Eder Militao. Postoje naznake kako bi Real ovoga ljeta mogao i prodati Asencija budući da radi na dovođenju novog centralnog braniča.

Za očekivati je kako će se Asencio vratiti u momčad kroz sedam do deset dana, no neće odmah konkurirati za prvu momčad. Prvo mora vratiti izgubljene kilograme i vratiti se u vrhunsku fizičku formu.