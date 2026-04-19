Igrač Reala hitno hospitaliziran: Izgubio je šest kilograma u samo nekoliko dana

Iza braniča madridskog Reala Raula Asencija vrlo je teških nekoliko tjedana. Prvo je zbog nesuglasica s trenerom Alvarom Arbeloom bio privremeno marginaliziran u momčadi te nije imao mjesta u početnoj jedanaestorki, sada ima problema s bolesti zbog koje je morao propustiti utakmicu protiv Bayerna u Ligi prvaka u srijedu.
Asencija muči gastroenteritis te je zbog čestog povraćanja i gubitka čak šest kilograma u samo nekoliko dana u subotu primljen u bolnicu. U klubu se nadaju kako će mu hospitalizacija pomoći da čim prije preboli gastroenteritis, no svjesni su kako će mu trebati neko vrijeme da se vrati u formu - pogotovo nakon naglog gubitka mase.
Za njega bi do kraja sezone ionako moglo biti vrlo malo raspoloživih minuta budući da prednost u Arbeloinim očima imaju Antonio Rudiger, Dean Huijsen i Eder Militao. Postoje naznake kako bi Real ovoga ljeta mogao i prodati Asencija budući da radi na dovođenju novog centralnog braniča.
Za očekivati je kako će se Asencio vratiti u momčad kroz sedam do deset dana, no neće odmah konkurirati za prvu momčad. Prvo mora vratiti izgubljene kilograme i vratiti se u vrhunsku fizičku formu.