Neviđen kaos na travnjacima HNL-a: Zbog VAR provjere izgubljeno gotovo 30 minuta nogometa

U subotu 18. travnja odigrane su posljednje dvije utakmice 30. kola HNL-a, a obilježile su ih brojne dvojbene situacije i duge VAR provjere. U prvoj utakmici Dinamo je ugostio Rijeku na Maksimiru te na poluvrijeme otišao s prednosti od 1:0 da bi nas na početku nastavka dočekala poruka kako VAR djelomično nije u funkciji.

Rijeka je izjednačila u 51. minuti nakon gola Tiaga Dantasa iz jedanaesterca. U 64. minuti, Patrik Pavlešić sudi novi kazneni udarac za goste s Kvarnera, a igrači Dinama žalili su se na zaleđe te kako jedanaesterac ne bi trebao biti sviran. Uslijedila je provjera situacija, za koju gledatelji nisu odmah znali da je u tijeku budući da nisu znali radi li VAR, a ona je potrajala čak šest minuta pa je Dantas svoj drugi pogodak zabio tek u 71. minuti iz kakznenog udarca koji je sviran u 64.

U 81. minuti, Ante Oreč srušio je Arbera Hoxhu u svom kaznenom prostoru te su igrači Dinama tražili kazneni udarac. Pavlešić je prvo dao nekoliko minuta VAR sobi da vidi o čemu se radi da bi na kraju i sam išao pregledati situaciju te dosudio kazneni udarac za domaće koji je izveden u 86. minuti. To znači da se u ovoj utakmici ukupno izgubilo 11 minuta nogometa, a Pavlešić je dao samo osam minuta sudačke nadoknade.

Puno sudačke drame bilo je i na kasnijem susretu Istre i Vukovara u Puli. U 67. minuti, kod rezultata 1:1, Ante Čulina svirao je kazneni udarac za goste zbog igranja rukom Tarabe u kaznenom prostoru. Uslijedila je čak osam minuta duga VAR provjera kada se pokušavalo definirati je li bilo igranja rukom i je li bilo zaleđa igrača Vukovara ranije u akciji. Na kraju je potvrđena prvobitna odluka te je Jakov Puljić realizirao kazneni udarac u 75. minuti.

U 89. minuti Antonio Maurić donio je izjednačenje Istri, no sreća domaćina trajala je samo pet minuta. Toliko je naime trajala VAR provjera nakon koje je pogodak poništen zbog prekršaja Obanda na Gurlici ranije u akciji. Pokazano je 11 minuta sudačke nadoknade, no igralo se znatno duže pa je Robin Gonzalez u 105. minuti povećao prednost Vukovara na 3:1. Nije se ni on predugo radovao jer je dvije minute kasnije gol poništen zbog igranja rukom.

Dakle, u dvije subotnje utakmice HNL-a imali smo pet VAR provjera koje su trajale ukupno 26 minuta.