SVE IH JE VIŠE

FOTO Pogledajte što je Zagrepčanka pronašla u garaži, stručnjaci poručuju: 'Ovo nikako nemojte napraviti ako ih uočite'

Foto: Sklonište Dumovec
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
19.04.2026.
u 14:26

Ističu da građani često reagiraju iz straha, iako zmije u pravilu izbjegavaju ljude i rijetko predstavljaju opasnost

S porastom temperatura u Zagrebu i okolici sve su češći susreti građana sa zmijama, osobito na područjima uz šume i livade. Iz Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec upozoravaju kako bilježe sve više dojava, a nedavno su intervenirali i u jednom naselju nakon što je građanka u garaži pronašla zmiju.

Kako navode, radilo se o bjelici, neotrovnoj vrsti, koju su nakon dojave sigurno uklonili i vratili u prirodu. Ističu da građani često reagiraju iz straha, iako zmije u pravilu izbjegavaju ljude i rijetko predstavljaju opasnost.

U Dumovcu objašnjavaju da su zmije u ovom razdoblju češće vidljive jer izlaze iz zimskog sna te traže toplinu, zbog čega se često sunčaju i sporije se kreću, pa ih je lakše uočiti. Naglašavaju i da zmije osjećaju vibracije tla te se najčešće same povuku prije nego što dođe do bliskog kontakta s ljudima.

Građanima savjetuju da u slučaju susreta ostanu smireni, ne prilaze životinji i promatraju je s udaljenosti. Ako je potrebno, mogu je fotografirati radi identifikacije ili kontaktirati službe za pomoć pri premještanju.

Foto: Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec

Egipćanin u dvije godine svladao hrvatski i pokrenuo posao: 'Ovdje sam pronašao život, ne samo novac'
Ključne riječi
zmije Zagreb Dumovec

GR
Grundl
15:26 19.04.2026.

Svaki dan hartija plaši sa zmijama. A kaj vele legende regiona?

Avatar stef99
stef99
15:38 19.04.2026.

Višak treba eliminirati na žaru sa hladnim Laško, i nabaviti jednog Mungosa, ....... ba.

AN
Anteo
15:20 19.04.2026.

Nisam vidio **nu zmiju 30 godina prošle godine sam ih vidio samo u jednom danu 5 komada prelazile su cestu. Jedan je bila toliko brza nisam je ni vidio sam sa čuo kako bježi kroz suho lišće kada sam prolazi kraj ceste, to je bilo po ljeti prošle godine. U proljeće iste godine sam vidio štap koji stoji kraj šumskog puta odjednom se štap pokrenuo prestrašio me kao nikada zmija je bila potpuno crna duga valjda 2 metra.

