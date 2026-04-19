FOTO Pogledajte što je Zagrepčanka pronašla u garaži, stručnjaci poručuju: 'Ovo nikako nemojte napraviti ako ih uočite'

S porastom temperatura u Zagrebu i okolici sve su češći susreti građana sa zmijama, osobito na područjima uz šume i livade. Iz Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec upozoravaju kako bilježe sve više dojava, a nedavno su intervenirali i u jednom naselju nakon što je građanka u garaži pronašla zmiju.

Kako navode, radilo se o bjelici, neotrovnoj vrsti, koju su nakon dojave sigurno uklonili i vratili u prirodu. Ističu da građani često reagiraju iz straha, iako zmije u pravilu izbjegavaju ljude i rijetko predstavljaju opasnost.

U Dumovcu objašnjavaju da su zmije u ovom razdoblju češće vidljive jer izlaze iz zimskog sna te traže toplinu, zbog čega se često sunčaju i sporije se kreću, pa ih je lakše uočiti. Naglašavaju i da zmije osjećaju vibracije tla te se najčešće same povuku prije nego što dođe do bliskog kontakta s ljudima.

Građanima savjetuju da u slučaju susreta ostanu smireni, ne prilaze životinji i promatraju je s udaljenosti. Ako je potrebno, mogu je fotografirati radi identifikacije ili kontaktirati službe za pomoć pri premještanju.

