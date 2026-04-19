Profesor Dragan Primorac preuzeo prijestolje od Ante Nobila, odvjetnika i jednog od pionira tekvondoa u Hrvatskoj

Uz jednoglasnu potporu skupštinara, na Izbornoj skupštini Hrvatskog taekwondo saveza došlo je do posve glatke primopredaje predsjedničke funkcije. A dosadašnji predsjednik, odvjetnik Anto Nobilo (75), "predao je žezlo" sveučilišnom profesoru, forenzičaru i genetičaru, Draganu Primorcu (60).

Nobilo je otišao nakon 10 godina predsjedanja za koje vrijeme su hrvatski tekvondaši na velikim seniorskim natjecanjima osvojili 38 europskih, 14 svjetskih i tri olimpijske igre. A time je jedan od pionira ovog sporta dobrano podigao letvicu za svog nasljednika kojem neće biti lako postizati jednako dobre rezultate.

- Pozivam vas da novog predsjednika izaberete dosadašnjeg dopredsjednika Saveza i da i tako dokažemo da imamo kvalitetnog kandidata za svaku upražnjenu funkciju - kazao je Nobilo prije no što će Primorac formirati svoju "vladu".

A nju pak, kao dopredsjednici, čine Nikola Pemper i Viktor Romančuk, te članovi Upravnog odbora Boris Makarun, Ivica Blatančić, Damir Zahirović, Mladen Uskok, Jurica Prpić, Danijel Bursać te brončana olimpijka iz Pekinga Martina Zubčić.

Nakon što je bivši predsjednik Franjo Prot, umirovljeni sveučilišni profesor, ustvrdio da u novom Izvršnom odboru nema dovoljno žena, novi predsjednik mu je odgovorio da ima pravo kooptirati još dvoje članova i da će jedan od njih svakako biti žena.

Primijetio je profesor Prot i da Hrvatskog taekwondo saveza od 2009. nije bilo u organizaciji velikih međunarodnih natjecanja što je nešto s čime bi se novi predsjednik trebao pozabaviti. Doduše, valjda reći da je Hrvatskoj bilo dodijeljeno seniorsko Prvenstvo Europe za 2020. godinu no ono se nije održalo zbog razbuktale pandemije koronavirusa.

- Moram vam kazati da ja želim biti tek prvi među jednakima ali i da želim da ostanemo najtrofejniji hrvatski olimpijski pojedinačni sport po broju medalja osvojih na najvećim svjetskim natjecanjima. Ciljevi nam nikad ne smiju biti kratkoročni a sportaši i treneri nam uvijek moraju biti u središtu pozornosti. Jedan od prioriteta bit će mi financijska stabilnost a naše financijsko poslovanje mora biti transparentno. Ne želim upravljati kriznim situacijama već želim stvarati sustav koji će ih prevenirati. A u prevenciji nastanka ozljeda sportaša ali i radi najboljih postupaka liječenja istih važno je povezati se s modernom medicinom - kazao je u svom inauguracijskom govoru prof. dr. sc. Dragan Primorac za kojeg se govori da je među dva posto najutjecajnijih znanstvenika današnjice na svijetu.