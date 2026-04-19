Tragičan kraj slavne glumice: Svjedoci opisali jezive minute u bazenu, kći objavila poruku koja slama srce

Nadia Fares, glumica koja je svjetsku slavu stekla ulogom u napetom trileru "Grimizne rijeke" preminula je u petak u pariškoj bolnici La Pitié-Salpêtrière u 57. godini života. Njezina smrt uslijedila je pet dana nakon što je pronađena bez svijesti na dnu bazena u jednom luksuznom privatnom sportskom klubu u devetom pariškom arondismanu. Iako je bila iskusna plivačica koja je, prema vlastitim riječima, plivala i do četiri puta tjedno, kobnog 11. travnja dogodila se tragedija. Liječnici su se danima borili za njezin život, no glumica je na koncu preminula od posljedica srčanog zastoja, ostavivši iza sebe dvije kćeri i ožalošćenu javnost.

Dramatične minute koje su prethodile tragediji polako izlaze na vidjelo. Prema iskazima svjedoka, Nadia je trenirala u bazenu koristeći dasku i peraje kada je iznenada, bez ikakvog upozorenja, prestala plivati i nečujno potonula na dno. Prošlo je, procjenjuje se, između tri i četiri ključne minute prije nego što su ostali plivači shvatili što se događa. Odmah su skočili u pomoć, izvukli njezino beživotno tijelo iz vode i započeli s očajničkim pokušajima reanimacije do dolaska hitnih službi. Po dolasku u bolnicu, odmah je stavljena u induciranu komu, no njezino srce nije izdržalo.

Pariško državno odvjetništvo otvorilo je istragu kako bi se utvrdile točne okolnosti nesreće, a trenutno se pregledavaju snimke nadzornih kamera. Iako se nikakva mogućnost službeno ne isključuje, u ovoj fazi istrage ništa ne upućuje na kazneno djelo. Vjeruje se kako je uzrok tragedije bio iznenadni "srčani incident", kako su to priopćile njezine kćeri Cylia i Shana Chasman, pogotovo u svjetlu njezine poznate povijesti bolesti. Glumica je, naime, u prošlosti otvoreno govorila o ozbiljnim zdravstvenim problemima s kojima se suočavala, a koji su sada, nažalost, dobili tragičan epilog.

"S neizmjernom tugom objavljujemo da je ovog petka preminula Nadia Fares. Francuska je izgubila veliku umjetnicu, ali za nas, ona je prije svega majka koju smo upravo izgubile", stoji u službenoj izjavi njezinih kćeri upućenoj agenciji France-Presse. Njezina kći Cylia na društvenim je mrežama objavila i poruku koja slama srce: "Mama, ovo je slomljeno srce koje nikada neću preboljeti. Znam da si se borila svom snagom za nas."

Iako je djelovala vitalno i bila posvećena zdravom životu, Nadia Fares je iza sebe imala tešku borbu s bolestima. U intervjuu za časopis Gala u siječnju ove godine otkrila je da je 2007. godine morala na hitnu operaciju mozga zbog aneurizme koja "ni izdaleka nije bila mala". Opisala ju je kao "tempiranu bombu koju je trebalo hitno riješiti". No, to nije bio kraj njezinim zdravstvenim nedaćama. "U četiri godine imala sam tri operacije srca", dodala je tada. Upravo zbog toga se nagađa da je uzrok nesreće u bazenu iznenadni zdravstveni kolaps povezan s njezinim prijašnjim stanjem, unatoč tome što se redovitim plivanjem trudila održati formu i zdravlje.

Nadia Fares rođena je 1968. godine u Marakešu, u Maroku, a odrasla je u Nici prije nego što se preselila u Pariz kako bi ostvarila umjetničku karijeru. Prve uloge ostvarila je početkom devedesetih, no vrata međunarodne slave širom su joj se otvorila 2000. godine zahvaljujući ulozi u filmu "Grimizne rijeke" Mathieu Kassovitza, u kojem je glumila uz francuske velikane Jeana Renoa i Vincenta Cassela. Ta uloga donijela joj je prepoznatljivost i otvorila put prema nekoliko anglosaksonskih akcijskih filmova, poput filma "Rat" u kojem je glumila uz Jeta Lija i Jasona Stathama.

U jeku slave odlučila je staviti karijeru na čekanje. Nakon što je upoznala američkog producenta Stevea Chasmana, udala se i preselila u Los Angeles kako bi se u potpunosti posvetila obitelji i odgoju njihovih dviju kćeri. "Slijedeći supruga u Los Angeles, zaista sam trebala izgraditi vlastitu obitelj i posvetiti joj sve svoje vrijeme. Uvijek sam slijedila svoje srce. Na štetu karijere, svakako", izjavila je jednom prilikom. Nakon razvoda prije četiri godine, vratila se u Francusku i ponovno aktivirala svoju glumačku karijeru.

Njezin povratak obilježila je uloga u Netflixovoj seriji "Marseille" 2016. godine, gdje je glumila uz Gérarda Depardieua. Iako je priželjkivala više filmskih uloga, bila je zahvalna na prilikama. Njezina smrt još je tragičnija jer se spremala za novi veliki korak u karijeri. U rujnu je trebala započeti snimanje svog prvog dugometražnog filma, akcijske komedije za koju je napisala scenarij i koju je trebala režirati. "Naporan rad, preispitivanje i tvrdoglavost doveli su me do sjajnog tima. Radimo zajedno na projektu s TF1 studijem", otkrila je početkom godine, ne sluteći da svoj redateljski prvijenac nikada neće dočekati.

