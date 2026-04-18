Doznajemo: Uspio je ultimatum vatrenog kojeg je dao klubu! Nekoliko mjeseci inzistirao je na važnom detalju

Iako su se u vezi sa statusom Andreja Kramarića (34) u Hoffenheimu posljednjih tjedana pojavila razna nagađanja, čak i to da bi na kraju sezone mogao napustiti klub u kojemu igra posljednjih deset godina, saznajemo kako sada dvojbi više nema: hrvatski reprezentativac u sljedećim danima potpisat će novi ugovor s Hoffenheimom. Dvogodišnji – na čemu je i inzistirao, što znači da ova višemjesečna saga dobiva očekivani epilog.

Iako su obje strane već poodavno bile izrazile želju za nastavkom suradnje, pregovori o novom ugovoru pretvorili su se u pravu sapunicu s brojnim preokretima. Prema izvještajima njemačkih medija, poput Kickera i Sky Sporta, zapelo je na nekoliko ključnih točaka. Dok je klub Kramariću u početku nudio jednogodišnje produljenje pod sličnim uvjetima, hrvatski napadač – pomalo uvrijeđen takvom ponudom s obzirom na zasluge u Hoffenheimu – inzistirao je na dvogodišnjem ugovoru.

Neslaganje s trenerom

Klub je na kraju na to pristao, budući da je Andrej doista mezimac vlasnika kluba Dietmara Hoppa. Dodatnu komplikaciju u pregovorima navodno je predstavljalo i Kramarićevo neslaganje s nekim aspektima filozofije igre austrijskog trenera Christiana Ilzera. No unatoč unosnim ponudama s Bliskog istoka, Kramarićeva je želja oduvijek bila – ostanak, a stvari su se počele okretati u tom smjeru i nakon što je to područje bilo zahvaćeno ratom.

Jedan od ključnih aspekata pregovora su, naravno, i financije. Andrej Kramarić je s godišnjom plaćom koja, prema dostupnim podacima, premašuje četiri milijuna eura najplaćeniji igrač u svlačionici Hoffenheima. Njegov status i doprinos klubu opravdavaju takva primanja, no s obzirom na njegove godine, klub najprije u razgovorima o novom ugovoru nije nudio povišicu, a sada je – očito – na nju ipak pristao.

Otkako je u siječnju 2016. godine, nakon kratke epizode u Leicester Cityju, stigao u Hoffenheim, Andrej Kramarić transformirao je ne samo svoju karijeru već i povijest tog njemačkog kluba. U više od deset godina vjernosti postao je puno više od ključnog igrača i napadača; postao je sinonim za klub, najbolji strijelac u njegovoj povijesti i živa legenda čije se ime s poštovanjem izgovara u Sinsheimu. Njegova konstantnost, golgeterska preciznost i liderske sposobnosti učinile su ga jednim od najcjenjenijih igrača Bundeslige, a njegova odanost klubu, unatoč interesima većih europskih imena, zacementirala je njegov kultni status među navijačima.

Kramarićeva ostavština u Hoffenheimu najjasnije se vidi u brojnim rekordima koje je srušio. Sa 154 postignuta pogotka u svim natjecanjima najbolji je strijelac u povijesti kluba, a nedavno je srušio i rekord Zvonimira Solde po broju nastupa za jednog Hrvata u njemačkoj prvoj ligi. Ima ih 315.

Koliko je Kramarić velik igrač, potvrđuje i njegovo mjesto u samom vrhu vječnih ljestvica njemačkog nogometa. Uspio se probiti na treće mjesto najboljih stranih strijelaca u povijesti Bundeslige sa 136 pogodaka, a iza sebe je ostavio legendarnog Brazilca Giovanea Élbera (133). Ispred njega na toj prestižnoj listi ostali su samo nedodirljivi Peruanac Claudio Pizarro (197) i Poljak Robert Lewandowski (312), što dovoljno govori o razini na kojoj hrvatski napadač igra već godinama. Time je dokazao da nije samo lokalna legenda Hoffenheima, već i istinska veličina jedne od najjačih svjetskih liga, igrač čiji će se doprinos pamtiti dugo nakon što objesi kopačke o klin.

Kramarić je u ovoj sezoni postigao 11 pogodaka za Hoffenheim u svim natjecanjima (uz sedam asistencija), što je još jedan izvrstan doseg uzmemo li u obzir da je naš igrač tijekom sezone promijenio čak četiri pozicije u momčadi. Bio je desno krilo, ofenzivni vezni, drugi napadač i centralni napadač.

Šest utakmica bez gola

U posljednje vrijeme igra kao jedan od dvojice ofenzivnih veznih, pozicioniranih iza špice, a posljednji pogodak postigao je još 21. veljače protiv Kölna, odnosno nije se upisao u strijelce u posljednjih šest nastupa. U tih šest nastupa samo je jednom imao punu minutažu, 14. ožujka protiv Wolfsburga.

U čemu je problem ako je Kramarić i u ovoj sezoni najbolji strijelac Hoffenheima, šestoplasiranog u Bundesligi? Nagađa se, naime, kako Andrej već dulje vrijeme vuče neugodnu ozljedu aduktora te da ga ona sputava da ne bude na svom maksimumu. Ona se bila pojavila još i prije odlaska reprezentacije u SAD, pa ni tamo Kramarić nije bio u optimalnom stanju. Jednostavno, takva vrsta ozljede zahtijeva mirovanje, a Kramarić si ga nije mogao priuštiti.

U tome vjerojatno leži uzrok pada forme, premda je Andrej prema Kickeru još uvijek najbolje ocijenjeni igrač Hoffenheima, s prosječnom ocjenom 2.94.

Zbog ovih okolnosti, Kramarić do kraja sezone mora biti izuzetno oprezan, igrati pod ručnom i rizik svesti na minimum: ovo je najopasnije razdoblje sezone i eventualno razbuktavanje ozljede lako može dovesti u pitanje njegov nastup na Svjetskom prvenstvu.