VELIKI USPJEH

Vatreni nakon lutrije jedanaesteraca osvojili Kup kralja: Sučić precizan u raspucavanju

Copa del Rey - Final - Atletico Madrid v Real Sociedad
Marcelo del Pozo/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.04.2026.
u 08:06

To je njihov četvrti naslov u povijesti, šest godina nakon posljednjeg trijumfa

Nogometaši Real Sociedada osvojili su španjolski Kup Kralja svladavši boljim izvođenjem penala u Sevilli Atletico Madrid sa 6-5 (2-2). 

To je njihov četvrti naslov u povijesti, šest godina nakon posljednjeg trijumfa.

U regularnom dijelu bilo je 2-2. Baski su poveli golom Andera Barrenetxee već u 1. minuti, da bi izjednačio Nigeroijac Ademola Lookman (11). Mikel Oyarzabal iz penala u 45. minuti opet dovodi Real u vodstvo, da bi Atletico spasio Julian Alvarez u 83. minuti. 

U raspucavanju penala su odmah za Atletico promašili oni najbolji, udarce Sorlotha i Alvareza obranio je vratar Unai Marrero, a Luka Sučić je pogodio za Real. 

Sučić i Duje Ćaleta Car su odigrali cijelu utakmicu za Baske. 
Kraj sapunice

Doznajemo: Uspio je ultimatum vatrenog kojeg je dao klubu! Nekoliko mjeseci inzistirao je na važnom detalju

Klub je na kraju na to pristao, budući da je Andrej doista mezimac vlasnika kluba Dietmara Hoppa. Dodatnu komplikaciju u pregovorima navodno je predstavljalo i Kramarićevo neslaganje s nekim aspektima filozofije igre austrijskog trenera Christiana Ilzera. No unatoč unosnim ponudama s Bliskog istoka, Kramarićeva je želja oduvijek bila – ostanak, a stvari su se počele okretati u tom smjeru i nakon što je to područje bilo zahvaćeno ratom

