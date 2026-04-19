Vatreni nakon lutrije jedanaesteraca osvojili Kup kralja: Sučić precizan u raspucavanju

Nogometaši Real Sociedada osvojili su španjolski Kup Kralja svladavši boljim izvođenjem penala u Sevilli Atletico Madrid sa 6-5 (2-2).

To je njihov četvrti naslov u povijesti, šest godina nakon posljednjeg trijumfa.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

U regularnom dijelu bilo je 2-2. Baski su poveli golom Andera Barrenetxee već u 1. minuti, da bi izjednačio Nigeroijac Ademola Lookman (11). Mikel Oyarzabal iz penala u 45. minuti opet dovodi Real u vodstvo, da bi Atletico spasio Julian Alvarez u 83. minuti.

U raspucavanju penala su odmah za Atletico promašili oni najbolji, udarce Sorlotha i Alvareza obranio je vratar Unai Marrero, a Luka Sučić je pogodio za Real.

Sučić i Duje Ćaleta Car su odigrali cijelu utakmicu za Baske.