VIDEO Sjajni hrvatski napadač s nova dva pogotka preskočio i Messija

Hrvatski reprezentativac Petar Musa nije zabio pogodak u sedmom kolu MLS-a, ali zato se iskupio sinoć u osmoj ovosezonskoj utakmici pa je protivničku mrežu zatresao dva puta. Njegov FC Dallas remizirao je 2:2 s LA Galaxyjem nakon što im je bivši napadač Benfice donio prednost od dva gola.

Prvi je stigao u sedmoj minuti kada je sam izbio pred protivničkog vratara i s 20-ak metara neobranjivo pogodio za vodstvo svoje momčadi. Drugi je stigao pola sata kasnije kada je lijepo završio uigranu akciju svoje momčadi i povisio prednost Dallasa. Prvi pogodak možete pogledati OVDJE, a drugi OVDJE.

Momčad iz Teksasa ipak nije uspjela doći do pobjede. U 43. minuti Lucas Sanabria smanjio je zaostatak Galaxyja, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela konačni rezultat postavio je Joseph Paintsil.

Iako Dallas igra promjenjivo i ima 13 bodova iz osam utakmica, to se ne može reći i za Musu. Napadač vatrenih zabio je devet golova u prvih osam kola i prvi je strijelac MLS-a. U leđa mu gleda i veliki Lionel Messi sa sedam golova koliko ima i Sam Surridge iz Nashvillea. Musa je svom učinku dodao i jednu asistenciju pa je direktno sudjelovao u deset od 17 golova koliko je njegova momčad zabila.