Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE PRESTAJE TRPATI

VIDEO Sjajni hrvatski napadač s nova dva pogotka preskočio i Messija

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Faroe Islands
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
19.04.2026.
u 09:35

Musa je svom učinku dodao i jednu asistenciju pa je direktno sudjelovao u deset od 17 golova koliko je njegova momčad zabila

Hrvatski reprezentativac Petar Musa nije zabio pogodak u sedmom kolu MLS-a, ali zato se iskupio sinoć u osmoj ovosezonskoj utakmici pa je protivničku mrežu zatresao dva puta. Njegov FC Dallas remizirao je 2:2 s LA Galaxyjem nakon što im je bivši napadač Benfice donio prednost od dva gola.

Prvi je stigao u sedmoj minuti kada je sam izbio pred protivničkog vratara i s 20-ak metara neobranjivo pogodio za vodstvo svoje momčadi. Drugi je stigao pola sata kasnije kada je lijepo završio uigranu akciju svoje momčadi i povisio prednost Dallasa. Prvi pogodak možete pogledati OVDJE, a drugi OVDJE.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Momčad iz Teksasa ipak nije uspjela doći do pobjede. U 43. minuti Lucas Sanabria smanjio je zaostatak Galaxyja, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela konačni rezultat postavio je Joseph Paintsil.

Iako Dallas igra promjenjivo i ima 13 bodova iz osam utakmica, to se ne može reći i za Musu. Napadač vatrenih zabio je devet golova u prvih osam kola i prvi je strijelac MLS-a. U leđa mu gleda i veliki Lionel Messi sa sedam golova koliko ima i Sam Surridge iz Nashvillea. Musa je svom učinku dodao i jednu asistenciju pa je direktno sudjelovao u deset od 17 golova koliko je njegova momčad zabila.
Ključne riječi
najbolji strijelac MLS Lionel Messi petar musa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
Kraj sapunice

Doznajemo: Uspio je ultimatum vatrenog kojeg je dao klubu! Nekoliko mjeseci inzistirao je na važnom detalju

Klub je na kraju na to pristao, budući da je Andrej doista mezimac vlasnika kluba Dietmara Hoppa. Dodatnu komplikaciju u pregovorima navodno je predstavljalo i Kramarićevo neslaganje s nekim aspektima filozofije igre austrijskog trenera Christiana Ilzera. No unatoč unosnim ponudama s Bliskog istoka, Kramarićeva je želja oduvijek bila – ostanak, a stvari su se počele okretati u tom smjeru i nakon što je to područje bilo zahvaćeno ratom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!