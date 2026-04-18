Iran povukao radikalan potez: Stiže Trumpov odgovor iz Ovalnog ureda

15:32 Donald Trump uskoro će se obratiti javnosti iz Ovalnog ureda, a tom će mu se prilikom kao poseban gost pridružiti poznati podcaster Joe Rogan, za kojeg je Trump rekao da je „sjajna osoba“.

WATCH: Here’s Joe Rogan standing directly behind Donald Trump in the Oval Office pic.twitter.com/844U8Ylz2N — Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) April 18, 2026

15:30 Drugi incident dogodio se u Hormuškom tjesnacu, svega nekoliko sati nakon što su iranske topovnjače otvorile vatru na tanker koji je prolazio tim plovnim putem, priopćila je britanska Organizacija za pomorski promet (UKMTO), nadležna pomorska institucija za tu regiju. Prema navodima UKMTO-a, kontejnerski brod pogođen je „nepoznatim projektilom koji je oštetio dio kontejnera“ oko 25 nautičkih milja, odnosno 46 kilometara, od obale Omana, bez navođenja tko je odgovoran za napad. Nisu prijavljeni požari ni onečišćenje okoliša, a nadležna tijela provode istragu, dodaje organizacija.

Incident se dogodio ubrzo nakon što je UKMTO izvijestio da su topovnjače Iranske revolucionarne garde pucale na tanker koji je prolazio kroz tjesnac. Oba incidenta prijavljena su nekoliko sati nakon što je Iran ponovno uveo ograničenja za brodove koji pokušavaju proći kroz taj ključni pomorski prolaz, kao odgovor na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da će se američka blokada iranskih luka nastaviti.

15:25 Američki predsjednik Donald Trump uskoro će se prvi put javno obratiti nakon što je Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac. Trump će se medijima obratiti iz Bijele kuće u društvu, kako je najavio, „iznenadnog gosta“. Iako događaj formalno nije posvećen Iranu, predsjednik je još jučer dao naslutiti da će se osvrnuti na krizu poručivši kako je „na kraju sve povezano s Iranom“. Očekuje se da će upravo stanje u Hormuškom tjesnacu biti jedna od glavnih tema njegova obraćanja.

15:20 Francuski vojnik koji je bio dio međunarodnih snaga stacioniranih u južnom Libanonu ubijen je, rekao je u subotu predsjednik Emmanuel Macron, dodajući da dokazi upućuju na to da je za napad odgovorna oružana skupina Hezbolah koju podržava Iran. Tri druga vojnika ranjena su i evakuirana, rekao je Macron u objavi na X-u, pozivajući libanonsku vladu da poduzme mjere protiv počinitelja.

Vojnici su bili dio Privremenih snaga UN-a u Libanonu (UNIFIL), mirovne misije na jugu zemlje. UNIFIL je u subotu osudio "namjerni napad na mirovnjake" nakon što je u pucnjavi iz lakog oružja skupine nepovezane s državom jedan mirovnjak ubijen, a trojica su ozlijeđena dok su uklanjali eksplozivna sredstva u južnom Libanonu. "UNIFIL je pokrenuo istragu kako bi utvrdio okolnosti ovog tragičnog incidenta. Početna procjena ukazuje na to da je vatra došla od nedržavnih aktera (navodno Hezbolaha)", navodi se u izjavi UNIFIL-a.

13:00 Iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei objavio je poruku povodom godišnjice osnutka Islamske Republike Iran i rođendana svog pokojnog oca Alija Khameneija, u kojoj je pohvalio iransku vojsku zbog obrane zemlje od Sjedinjenih Država. U jeku novih napetosti u Hormuškom tjesnacu poručio je da je iranska mornarica „spremna nanijeti nove gorke poraze svojim neprijateljima“.

Mojtaba Khamenei preuzeo je vodstvo nakon što je njegov otac Ali Khamenei poginuo u američkom napadu na početku rata. Prema dostupnim informacijama, i sam Mojtaba navodno je ozlijeđen te se od tada nije javno pojavljivao, a njegove se poruke objavljuju isključivo u pisanom obliku ili ih drugi čitaju u javnosti.

Istodobno stižu izvješća o novom incidentu u Hormuškom tjesnacu. Prema navodima Reutersa, najmanje dva trgovačka broda pokušala su proći kroz prolaz kada je došlo do pucnjave. Iran je ranije opozvao kratkotrajno ponovno otvaranje tjesnaca, optuživši SAD da nije ispunio obveze iz sporazuma o primirju.

Britanska agencija UK Maritime Trade Operations priopćila je da je zabilježen incident sjeveroistočno od Omana. Kapetan jednog tankera naveo je da su se brodu približili gliseri Iranske revolucionarne garde, koji su otvorili vatru. Unatoč tome, tanker i posada navodno su ostali sigurni. Neposredno prije novog zatvaranja prolaza nekoliko brodova krenulo je kroz plovni put, što je Reuters opisao kao prvo veće kretanje brodova od početka rata. Međutim, prema podacima platforme MarineTraffic, konvoj brodova kasnije se razišao.

11:30 - Iran je u subotu objavio da je ponovno uspostavio „strogu kontrolu“ nad Hormuškim tjesnacem, jednim od najvažnijih svjetskih energetskih čvorišta, kao odgovor na nastavak američke blokade javlja Večernjakov reporter Hassan Haidar Diab. Time je poništena odluka donesena samo dan ranije o djelomičnom otvaranju tog vitalnog plovnog puta za globalnu trgovinu naftom, kroz koji prolazi značajan udio svjetskog izvoza energenata. Stožer Khatam al-Anbiya, ključna operativna struktura iranskih oružanih snaga zadužena za koordinaciju vojnih i logističkih operacija, priopćio je da je „Islamska Republika u dobroj vjeri pristala dopustiti ograničenom broju tankera za naftu i komercijalnih brodova prolazak kroz Hormuški tjesnac“. No, kako se navodi, ta je odluka donesena u nadi da će doprinijeti smirivanju napetosti i očuvanju minimalnog protoka međunarodne trgovine.

„Nažalost, Amerikanci (…) nastavljaju svoje piratstvo i pljačku pod krinkom takozvane blokade“, stoji u priopćenju, uz optužbe da Washington koristi pomorsku nadmoć kako bi vršio politički i gospodarski pritisak na Teheran, dodatno pogoršavajući ionako napetu sigurnosnu situaciju u Perzijskom zaljevu. U izjavi emitiranoj na državnoj televiziji dodatno se pojašnjava: „Zbog toga je kontrola nad Hormuškim tjesnacem vraćena u prethodno stanje, a ovaj strateški prolaz ponovno je pod strogom upravom i nadzorom iranskih oružanih snaga.“ Ovakva formulacija sugerira povratak restriktivnog režima plovidbe, uz mogućnost dodatnih inspekcija, ograničenja ili čak potpunog zatvaranja prolaza za određene brodove.

11:10 U Washingtonu su jutarnji sati, a američki predsjednik Donald Trump noć je proveo u glavnom gradu nakon povratka s predizbornog skupa u Phoenixu, u saveznoj državi Arizona. Sada se s posebnom pozornošću očekuje njegova reakcija na najnoviji razvoj događaja na Bliskom istoku, nakon što je Iran ponovno najavio zatvaranje Hormuškog tjesnaca, samo dan nakon što je nakratko dopustio prolazak komercijalnim brodovima.

Trump je jučer slavio privremeno otvaranje jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta nizom objava na društvenim mrežama. Tom je prilikom ustvrdio, među ostalim, da je Iran pristao “nikada više ne zatvoriti” taj strateški plovni put. Najnoviji iranski potez tako bi mogao predstavljati ozbiljan udarac Trumpovim tvrdnjama, ali i dodatno zaoštriti ionako napetu situaciju u regiji. Hormuški tjesnac ključan je za globalnu trgovinu energentima, pa svaka nestabilnost ondje izaziva nervozu na svjetskim tržištima.

10:40 - Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren za slobodnu plovidbu, tvrde sada iranski državni mediji nakon nove odluke vojnog vrha u Teheranu. Iranska državna televizija IRIB navodi da je prolaz kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca sada moguć isključivo uz odobrenje Irana. Iranska vojska priopćila je da se tjesnac vraća u „prijašnje stanje strogog nadzora” jer Sjedinjene Države nisu ukinule pomorsku blokadu iranskih luka u Perzijskom zaljevu. Prema njihovim riječima, Washington je odbio omogućiti slobodan prolaz brodovima koji plove prema Iranu i iz Irana, zbog čega će Hormuz ostati pod punom kontrolom iranskih oružanih snaga.

Podsjetimo, Iran je tjesnac praktički zatvorio ubrzo nakon početka američkog napada 28. veljače. Iako je kasnije pojašnjeno da je prolaz moguć uz iransko odobrenje, brodovi povezani sa SAD-om i Izraelom bili su isključeni. U praksi je promet ostao minimalan, što je izazvalo ozbiljne poremećaje na svjetskim tržištima i snažan rast cijena energenata.

Blokada je privremeno ublažena jučer, nakon što je na snagu stupilo desetodnevno primirje između Izraela i Libanona. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je tada iransko otvaranje prolaza, ali je poručio da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi dok se ne postigne konačni dogovor. Promet kroz tjesnac jutros je nakratko oživio, a Reuters je zabilježio „prvo veće kretanje brodova” kroz Hormuz od početka rata. Ipak, nova odluka Teherana ponovno je unijela neizvjesnost na globalna tržišta i otvorila mogućnost novog skoka cijena nafte.

🚨 BREAKING

Iran's Central Military HQ:

Iran agreed to allow a limited number of ships to pass through the Strait of Hormuz according to agreements.#But U.S. did not fulfill their obligations.

🚨 So, the Strait of Hormuz is now #closed again and passage requires IRAN approval. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 18, 2026

10:00 - Podaci o kretanju brodova pokazuju prve ozbiljnije pomake u prometu kroz Hormuški tjesnac nakon sedam tjedana rata, što Reuters opisuje kao prvi veći povratak plovidbe ovom ključnom rutom, prenosi SkyNews. Prema informacijama s platforme MarineTraffic, jutros je kroz tjesnac prošao konvoj tankera, uključujući nekoliko brodova za prijevoz ukapljenog plina te tankere za naftu i kemikalije, dok se u suprotnom smjeru počela formirati nova kolona.

Riječ je o vidljivom povećanju prometa u odnosu na prethodne dane, kada je kroz ovaj strateški prolaz prolazilo tek nekoliko brodova. Iako su Iran i Donald Trump ranije tvrdili da je plovidba ponovno uspostavljena, većina brodova do sada je izbjegavala prolazak i zadržavala se s obje strane tjesnaca, koji je bio dodatno ugrožen miniranjem nakon početka sukoba. Tankers are passing the Strait of Hormuz!#มาลาด้วงกันนะเธอ https://t.co/ESHrZ6LIlN pic.twitter.com/FPN5fO9ZRr — Paul 伯言 (@PaulPaulPaul989) April 18, 2026 Istodobno, američki predsjednik Trump odbacio je mogućnost uvođenja taksi za prolazak kroz tjesnac, jasno poručivši da takav scenarij ne dolazi u obzir. Time je zauzeo drugačiji stav u odnosu na ranije izjave, kada je spominjao mogućnost naplate prolaza kao jednu od opcija. S druge strane, iranske vlasti ranije su isticale pravo na naplatu prolaska kao uvjet za završetak sukoba, dok je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi nedavno poručio da je prolaz kroz tjesnac otvoren za komercijalne brodove tijekom trajanja privremenog primirja. Razvoj situacije pokazuje da se promet postupno normalizira, no neizvjesnost oko sigurnosti i dalje ostaje. 07:00 - Napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država dodatno su se zaoštrile nakon novih izjava iranskih dužnosnika o ratu, pregovorima i strateški važnom Hormuški tjesnac. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf optužio je bivšeg američkog predsjednika Donald Trump za iznošenje neistina, poručivši kako je u kratkom razdoblju iznio niz netočnih tvrdnji te da SAD nije ostvario pobjedu u sukobu niti će, kako tvrdi, napredovati u pregovorima na temelju takvih poruka, piše BBC.

Ghalibaf je također upozorio na moguće posljedice američkih poteza u regiji, istaknuvši da bi, u slučaju nastavka blokade, Hormuški tjesnac mogao biti zatvoren. Time je dodatno pojačao zabrinutost oko stabilnosti jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za opskrbu energentima.

Sličan ton zauzeo je i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei, naglasivši da će se status tjesnaca određivati na terenu, a ne putem objava na društvenim mrežama. Njihove izjave dolaze nakon nešto umjerenijeg istupa ministra vanjskih poslova Abbas Araghchi, koji je poručio da je prolaz za trgovačke brodove kroz tjesnac trenutačno otvoren tijekom trajanja primirja.

Takva izjava izazvala je kritike dijela iranskih medija i političkih krugova, koji su zatražili dodatna pojašnjenja. U kontekstu sve intenzivnijeg informativnog rata, Ghalibaf je poručio kako oblikovanje javnog mišljenja postaje važan dio sukoba, ali i naglasio da, prema njegovim riječima, iranska javnost nije podložna takvim utjecajima.