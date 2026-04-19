PROBLEMI ZA ELF

Zvijezda Bayerna mora propustiti ostatak sezone: Upitan i nastup na Mundijalu

UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - Real Madrid v Bayern Munich
ANA BELTRAN/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.04.2026.
u 14:46

Napadač minhenskog Bayerna Serge Gnabry se ozlijedio u subotu i vjerojatno će propustiti ostatak sezone, što dovodi u pitanje njegovo sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu za Njemačku.

Gnabryju je puknuo mišić aduktora desnog bedra zbog čega mora pauzirati "dulje vrijeme", objavio je Bayern u subotu ne otkrivajući dodatne pojedinosti, ostavljajući opseg ozljede i vremenski okvir za povratak 30-godišnjeg napadača neizvjesnima. No, čini se da će Gnabry propustiti preostale utakmice Bayerna u sezoni u kojoj se bori za trostruki trofej.

Bayern će vjerojatno osvojiti naslov prvaka Bundeslige u nedjelju, osim ako ne izgubi kod kuće od Stuttgarta, u kojem slučaju će imati još četiri kola da osigura trofej. Zatim u srijedu u polufinalu njemačkog kupa igra protiv Bayer Leverkusena u gostima, prije nego što će se u polufinalu Lige prvaka suočiti s Paris Saint-Germainom.

Gnabry je zabio osam golova i namjestio još sedam za Bayern ove sezone. U ožujku je započeo sve kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo za Njemačku i dvije prijateljske utakmice i bio je uključen u planove njemačkog izbornika Juliana Nagelsmanna za svjetsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama.
Ključne riječi
SP 2026. Njemačka nogometna reprezentacija Serge Gnabry Bayern

