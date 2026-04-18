VIDEO Miljenik Dinamovih navijača ušao u igru pa pet minuta kasnije bacio navijače u delirij

U utakmici doigravanja za prvaka Cipra između Pafosa i AEK-a iz Larnace nije bilo pobjednika. Susret je završio rezultatom 1:1, a najzaslužniji za to je igrač Dinama na posudbi u AEK-u, Robert Mudražija.

Hrvatski ofenzivac u igru je ušao u 84. minuti, a pet minuta kasnije zabio je izjednačujući pogodak za svoju momčad. 28-godišnjak je dobro iskoristio gužvu u kaznenom prostoru i zabio vrijedan pogodak za svoju momčad. Taj trenutak možete pogledati OVDJE.

Mudražija je prošlog ljeta stigao u Dinamo iz Lokomotive kao jedan od najboljih igrača domaćeg prvenstva. Nadao se kako će su svom klubu igrati važnu ulogu u pokušaju da se naslov prvaka Hrvatske vrati na Maksimir. To se ipak nije dogodilo, cijelu prošlu polusezonu bio je u drugom planu trenera Marija Kovačevića pa je u siječnju sreću odlučio potražiti na Cipru.

Ni tamo se nije previše usrećio budući da je također osuđen na epizodne uloge te je ovaj pogodak njegov prvi u dresu AEK-a. Prije toga upisao je jednu asistenciju.