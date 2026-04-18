UŽIVO OD 16 Stigli su sastavi Dinama i Rijeke za derbi kola u Maksimiru

DINAMO: Livaković; Goda, McKenna, Dominguez, Galešić - Mišić, Zajc - Stojković, Vidović, Bakrar, Beljo
RIJEKA: Zlomislić; Husić, Majstorović, Radeljić - Oreč, Gojak, Dantas, Legbo - Ndockyt, Lasickas - Adu-Adjei
Patrik Pavlešić će biti glavni sudac, a pomoćnici su mu Kristijan Novosel i Goran Pataki. Zdenko Lovrić je četvrti sudac. U VAR sobi su Mario Zebec i Luka Kurtović.
Izravan prijenos je na kanalu MAXSport 1.
Dinamo i aktualni prvak Rijeka na Maksimiru igraju utakmicu 30. kola SuperSport HNL-a. Zagrebački plavi prvi su na ljestvici i pravo se čudo mora dogoditi da ne postane prvak ove sezone. Aktualni prvak Rijeka daleko je od drugog mjesta i danas joj trebaju bodovi kako bi ostali u igri za treću poziciju i izlazak u Europu.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
Najbolji prijatelj tragično preminulog Pokrivača: 'Ma užas... Ali to je život'
Sad kad se bliži taj dan njegove pogibije pa i njegov rođendan, emocije su se još pojačale. Drago mi je da su zaklada Nema predaje kao i Dinamo prepoznali te dane, malo ćemo se svi skupiti. Jučer na futsalu, danas na derbiju Dinama i Rijeke pa onda na revijalnoj utakmici kako bismo se svi zajedno podružili i da sjećanje na Nikolu bude još jače - rekao je Leko
FOTO Prije godinu dana poginuo je Nikola Pokrivač, nogometaš je smrtno stradao u nesreći
Bivši hrvatski reprezentativac Nikola Pokrivač, poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila na Turanjskoj obilaznici u Karlovcu. Iza sebe je ostavio 11-godišnju kćer jedinicu Niku. Dvije osobe su smrtno stradale, a tri osobe vozilima Hitne pomoći prevezenu u bolnicu. Među njima je bio i nogometaš.
Varaždinci lete prema Europi! Šokirali Osijek i sad su 3. u HNL-u, hit-igrač zabio dva gola
U posljednjoj od tri utakmice večerašnjeg programa 30. kola HNL-a Varaždin je kao gost na Opus Areni pobijedio Osijek s 2-0 te je privremeno preskočio Rijeku i zasjeo na treće mjesto
Hajduk bi trebao skakati od sreće... Pa Slaven ih je izdominirao! Titula? Gotovo je...
Slaven je bio itekako dominantna momčad. Čak i statistika koja govori 14:9 u udarcima te 6:1 u kornerima za Slaven dovoljno ne govori koliko je momčad Marija Gregurine bila dominantna
Možda nema titule, ali ima novca: Evo koliko je Hajduk zaradio u 2025. godini
Nakon deset milijuna eura minusa u prethodnoj godini, Hajduk je 2025. zaključio s impresivnom dobiti od 6,5 milijuna eura. Ključni su bili prihodi od navijača i prodaje igrača, no izvješće otkriva i ozbiljne strukturne probleme koji prijete dugoročnoj stabilnosti kluba
VIDEO Što je vrataru Hajduka bilo u glavi? Njega i Hajduk spasili su iz VAR sobe
U utakmici 30. kola HNL-a između Slaven Belupa i Hajduka dogodila se jedna od najčudnijih situacija sezone. Vratar splitske momčadi Toni Silić napravio je nevjerojatnu pogrešku, no pogodak je na kraju poništen zahvaljujući intervenciji iz VAR sobe
VIDEO Marko Livaja pokazao svoju tamnu stranu. Zbog ovog poteza prema sucu morat će na hlađenje
Hajdukov kapetan Marko Livaja neće moći pomoći svojoj momčadi u derbiju protiv Osijeka. Ključni igrač Bijelih zaradio je suspenziju na gostovanju u Koprivnici zbog burne reakcije prema sucu na početku drugog poluvremena
Hajduk prosuo još dva boda, Dinamo je sve bliže tituli! Bijeli remizirali u Koprivnici
U vrlo dinamičnoj, na trenutke i ludoj utakmici Slaven je dvaput vodio, gosti se dvaput vraćali, ali pobjednika nije bilo. Ta i takva situacija nekako najviše odgovara aktualnom lideru SHNL-a
Lokomotiva nakon dominacije pobijedila Goricu, bodovi iz Turopolja idu za Zagreb
Nogometaši Lokomotive odigrali su sjajnu utakmicu u Velikoj Gorici i slavili s 2:0 protiv domaćina u 30. kolu SuperSport HNL-a. Pogocima Mirka Sušaka i Jakova Vasilja, momčad s Kajzerice upisala je važnu pobjedu i privremeno skočila na visoko peto mjesto ljestvice
Zoran Mamić konačno progovorio o Dinamu, njegova poruka prema Maksimiru dugo se čekala
Bivši trener i sportski direktor Dinama, Zoran Mamić, dao je svoj prvi veliki intervju za bosanskohercegovačke medije otkako je preuzeo savjetodavnu ulogu u FK Sarajevo. Pritom se osvrnuo i na bivši klub, poručivši kako uklanjanje njegove i bratove fotografije sa zidova Maksimira pokazuje samo nelagodu koju u klubu osjećaju