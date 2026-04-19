Muškarci iz cijele Rusije hrle u Sibir i masovno potpisuju ugovore: 'Nitko ne plaća koliko mi'

Jednokratni bonus od 3,6 milijuna rubalja, što je gotovo 40.000 eura, koji će biti na računu najkasnije pet dana nakon potpisivanja ugovora. Osim toga, dodatnih 400.000 rubalja, više od 4.000 eura, od Ministarstva obrane. Putni troškovi će, naravno, biti nadoknađeni, je ono što nude ruske vlasti za regrutiranje muškaraca za rat protiv Ukrajine, ispričala je za Spiegel dužnosnica Natalija Lyssenko iz malog sibirskog sela Longjugan u autonomnom okrugu Jamal-Nenzen u telefonskom razgovoru. Prema njezinim riječima, muškarci iz cijele Rusije putuju čak u taj zabačeni dio Sibira samo da bi kod nje potpisali ugovor za rat u Ukrajini. "Nitko ne plaća koliko mi", izjavila Lyssenko u razgovoru sa novinarom Spiegela koji se predstavio kao zainteresirani kandidat.

Iako Lyssenko malo pretjeruje, njezina regija trenutno nudi jedan od najviših jednokratnih bonusa u cijeloj Rusiji. Zahvaljujući bogatim prihodima od nafte i plina, ovo ogromno, ali rijetko naseljeno područje ima dovoljno novca za takve isplate. Susjedni okrug Hanti-Mansijsk (Jugra) nudi oko 45.000 eura, dok su na vrhu ljestvice Sankt Peterburg i njegova okolica s približno 50.000 eura jednokratne premije. U više od četiri godine rata protiv Ukrajine nikada nisu bili obećavani ovako visoki bonusi. Gotovo polovica ruskih regija znatno je podigla premije od početka 2026. godine, neke čak više puta. Guverneri su pod sve većim pritiskom da regrutiraju nove borce, ali njihovim službenicima postaje sve teže naći dovoljan broj muškaraca.

Novac je postao glavno oruđe regrutacije. Rat u Ukrajini pretvorio se u pravi biznis. Već tisuće posrednika rade za vlasti širom zemlje. Razvio se pravi razgranati sustav. Službenici, policajci, pripadnici FSB-a i zatvorski djelatnici dobivaju provizije za dovođenje novih vojnika. Čak i profesionalni headhunteri, a ponekad i obične građanke, traže po internetu ljude za front.

Zapadni obavještajni izvori procjenjuju da je Rusija u ratu već izgubila više od milijun vojnika. Prema podacima britanskog ministarstva obrane, ruske snage mjesečno gube između 30.000 i 35.000 vojnika. Te ogromne gubitke treba stalno nadoknađivati, a početkom 2026. broj izgubljenih već je premašio broj novih vojnika poslanih na front. Zbog toga ruske regije sve više podižu novčane poticaje.