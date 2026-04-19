PROBLEMI S PROFESIONALIZMOM

Talentirani hrvatski tenisač progovorio o problemima u karijeri: 'Imao sam viška kila, previše izlazio...'

Osijek: Trening hrvatske Davis cup reprezentacije
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
19.04.2026.
u 15:13

Tu sam morao biti puno bolji i trebao sam iskoristiti što mi se nudilo kao pobjedniku Grand Slama. Početak godine je bio okej jer sam gubio tijesne mečeve od igrača koji su na kraju osvajali Challengere

Mili Poljičak u posljednje vrijeme igra možda i najbolji tenis u svojoj profesionalnoj karijeri. 21-godišnjak je u posljednjih devet mečeva u pojedinačnoj konkurenciji ostvario osam pobjeda, a jutros je protiv Kazahstanca Grigoriya Lomakina upisao i najuvjerljiviju pobjedu u profesionalnoj karijeri svladavši ga s dva puta po 6:0.

310. igrač svijeta počeo je ostvarivati potencijal koji je pokazivao u juniorskoj konkurenciji kada je osvojio Wimbledon u pojedinačnoj konkurenciji u Roland Garros u parovima. Prije dva tjedna u Splitu je osvojio i svoj prvi challanger naslov, ali početak profesionalne karijere mu nije bio tako lagan. O svemu tome progovorio je u razgovoru za Sportklub:

- Inače sam emotivan iako to ne pokazujem. Nema boljeg osjećaja nego kući osvojiti turnir. Pogotovo kad živiš dvije ulice dalje i treniraš na tim terenima. Ta ozljeda je bila i nije mi bilo lako. Svakakve priče su kružile i to je presudilo da na kraju bude toliko emotivno. Mislim da se ne treba stidjeti pokazati emocije i to je sastavni dio svih nas - rekao je u osvrtu na svoju trenutnu formu, pa se okrenuo priči s početka karijere:

- Mislim da sam mogao bolje trenirati na fizičkoj spremi. Tu sam morao biti puno bolji i trebao sam iskoristiti što mi se nudilo kao pobjedniku Grand Slama. Početak godine je bio okej jer sam gubio tijesne mečeve od igrača koji su na kraju osvajali Challengere. Ali to razdoblje nisam bio ozbiljan, imao sam viška kila, loše sam trenirao, bio sam u svom filmu, bilo mi je dobro, puno sam izlazio. Bilo mi je bitnije biti doma u dobrom društvu, a ne trenirati - otkrio je.

Za kraj se osvrnuo i na odnos s velikim Novakom Đokovićem:

- Trenutačno nismo u kontaktu, ali ako naletim na njega, uvijek se javi i popriča se par riječi. To je sjajna stvar jer je to najbolji tenisač svih vremena. Zagrijavaš se s njim i to ti pomogne jer kad ideš igrat s juniorom ti to bude smiješno. Dao mi je par savjeta prije finala i nakon toga sam još par puta trenirao s njim - zaključio je.
Ključne riječi
profesionalizam tenis Mili Poljičak

