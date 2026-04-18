Nova sjajna predstava najboljeg hrvatskog borca: Zamalo je protivnika izbacio iz ringa

Jedini hrvatski boksač golim šakama i aktualni BKB prvak Marko Martinjak ponovno je ušao u ring samo 56 dana nakon što je u londonskoj O2 Areni obranio svoj pojas protiv Isaaca Villanueve. Martinjak je ovoga puta nastupio u ekstremnom boksu na CFL 1 priredbi u Zaboku gdje je u prvoj rundi svladao srpskog borca Mihaila Đokića.

'Marvelous' se prvo trebao boriti protiv hrvatskog borca Mathiasa Martića, no on je meč morao otkazati zbog ozljede.

Martinjak je od početka pokazao koliko je dominantan, iako ni Đokić nije bio bez svojih šansi. Ušao je u otvorenu razmjenu sa svjetskim prvakom, no već nakon 80 sekundi je pao u nokdaun. Ukupno je srpski borac padao četiri puta, a dizao se tri. Pet sekundi prije kraja prve runde sudac je prekinuo meč kada je Martinjak udarcima zamalo izbacio Đokića iz ringa.

Ekstremni boks je borilačka disciplina u kojoj boksači koriste male MMA rukavice. Martinjaku je ovo bila druga borba i druga pobjeda po tim pravilima. Nakon meča pohvalio je Đokićevu izdržljivost te su njih dvojica razmijenili zastave i fotografirali se.