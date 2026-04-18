Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVJETSKI PRVAK

Nova sjajna predstava najboljeg hrvatskog borca: Zamalo je protivnika izbacio iz ringa

Zagreb: Borilački spektakl Golden Fight 8, borba Marko Martinjak - Tino Patrlj
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
18.04.2026.
u 23:55

Martinjak je od početka pokazao koliko je dominantan, iako ni Đokić nije bio bez svojih šansi. Ušao je u otvorenu razmjenu sa svjetskim prvakom, no već nakon 80 sekundi je pao u nokdaun

Jedini hrvatski boksač golim šakama i aktualni BKB prvak Marko Martinjak ponovno je ušao u ring samo 56 dana nakon što je u londonskoj O2 Areni obranio svoj pojas protiv Isaaca Villanueve. Martinjak je ovoga puta nastupio u ekstremnom boksu na CFL 1 priredbi u Zaboku gdje je u prvoj rundi svladao srpskog borca Mihaila Đokića.

'Marvelous' se prvo trebao boriti protiv hrvatskog borca Mathiasa Martića, no on je meč morao otkazati zbog ozljede. 

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Martinjak je od početka pokazao koliko je dominantan, iako ni Đokić nije bio bez svojih šansi. Ušao je u otvorenu razmjenu sa svjetskim prvakom, no već nakon 80 sekundi je pao u nokdaun. Ukupno je srpski borac padao četiri puta, a dizao se tri. Pet sekundi prije kraja prve runde sudac je prekinuo meč kada je Martinjak udarcima zamalo izbacio Đokića iz ringa.

Ekstremni boks je borilačka disciplina u kojoj boksači koriste male MMA rukavice. Martinjaku je ovo bila druga borba i druga pobjeda po tim pravilima. Nakon meča pohvalio je Đokićevu izdržljivost te su njih dvojica razmijenili zastave i fotografirali se.
Ključne riječi
Boks Marko Martinjak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!