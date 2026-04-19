SLAVLJE NA STAMFORD BRIDGEU

Crveni Vragovi protiv Chelsea došli do uspjeha koji ostvariti nije uspio ni Alex Ferguson

Premier League - Chelsea v Manchester United
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
19.04.2026.
u 10:23

Manchester United svladao je u gostima Arsenal, Chelsea i Liverpool po prvi puta od 1985.

Manchester United slavio je na gostovanju u Londonu kod Chelseaja s 1:0 golom Matheusa Cunhe u 43. minuti. Time su Bluesima nanijeli četvrti uzastopni ligaški poraz i učvrstili se na trećem mjestu prvenstvene ljestvice s tri boda više od četvrte Aston Ville šest kola prije kraja prvenstva.

Zvuči pomalo nevjerojatno za veliki klub poput Uniteda, ali pobjedom na Stamford Bridgeu stigli su do uspjeha kakav nisu ostvarili čak 41 godinu. To su slavlje pridodali onima na Anfieldu protiv Liverpoola i na Emiratesu protiv Arsenala te su tako slavili u gostima protiv Liverpoola, Arsenala i Chelseaja po prvi puta nakon sezone 1984./85.

Koliko je to davno bilo najbolje govori činjenica da je Sir Alex Ferguson na klupi Uniteda proveo čak 27 godina, napustio ju prije punih 13 (2013.), ali je u klub stigao tek godinu nakon što je United posljednji puta slavio na ova tri gostovanja, dakle 1986.

Crveni vragovi značajno su se podignuli u formi otkako je sredinom siječnja na klupu sjeo Michael Carrick. U 12 utakmica, 44-godišnji Englez ostvario je osam pobjeda te po dva remija i poraza te su na najboljem putu da zaigraju u Ligi prvaka po prvi puta od sezone 2023./24.
