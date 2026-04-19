Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA SMJENA

Istra dobiva već trećeg trenera ove sezone: Vukovar presudio Rieri

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
19.04.2026.
u 12:54

Oriol Riera je pulske nogometaše preuzeo nakon 6. kola kad je na klupi naslijedio Gorana Tomića i momčad je vodio u 25 susreta

Španjolac Oriol Riera više nije trener Istre 1961, odlučeno je to na sastanku čelnih ljudi pulskog kluba u nedjelju, samo dan nakon neočekivanog domaćeg poraza (1-2) od Vukovara 1991, kada je dobar dio gledatelja na stadionu Aldo Drosina zazivao njegov odlazak.

Treneru Rieri zahvaljeno je na suradnji, a ukoliko ne bude nekih iznenadnih obrata, u srijedu će pulsku momčad u susretu protiv vodećeg Dinama na Drosini voditi dosadašnji Rierin pomoćnik Raul Gallego. Riječ je o iskusnom treneru i video analitičaru koji nije bio član Rierinog inicijalnog stručnog stožera već je naknadno doveden iz Alavesa da mu pomogne svojim iskustvom. Kako se doznaje, sportski direktor Saša Bjelanović će u međuvremenu potražiti novog trenera za samu završnicu sezone. 

Inače, Oriol Riera je pulske nogometaše preuzeo nakon 6. kola kad je na klupi naslijedio Gorana Tomića i momčad je vodio u 25 susreta. U 24 susreta SHNL-a ostvario je devet pobjeda, četiri remija i 11 poraza, dok je u Kupu Hrvatske ispao od Kurilovca. Nakon rekordnog trećeg mjesta Istre 1961 na polusezoni, Rieri je presudio loš odnos s igračima i niz poraza ove polusezone. U zadnjih deset utakmica Istra 1961 je upisala čak osam poraza uz dvije pobjede.
Ključne riječi
trener HNL smjena Istra 1961 Oriol Riera

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!