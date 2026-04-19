Istra dobiva već trećeg trenera ove sezone: Vukovar presudio Rieri

Španjolac Oriol Riera više nije trener Istre 1961, odlučeno je to na sastanku čelnih ljudi pulskog kluba u nedjelju, samo dan nakon neočekivanog domaćeg poraza (1-2) od Vukovara 1991, kada je dobar dio gledatelja na stadionu Aldo Drosina zazivao njegov odlazak.
Treneru Rieri zahvaljeno je na suradnji, a ukoliko ne bude nekih iznenadnih obrata, u srijedu će pulsku momčad u susretu protiv vodećeg Dinama na Drosini voditi dosadašnji Rierin pomoćnik Raul Gallego. Riječ je o iskusnom treneru i video analitičaru koji nije bio član Rierinog inicijalnog stručnog stožera već je naknadno doveden iz Alavesa da mu pomogne svojim iskustvom. Kako se doznaje, sportski direktor Saša Bjelanović će u međuvremenu potražiti novog trenera za samu završnicu sezone.
Inače, Oriol Riera je pulske nogometaše preuzeo nakon 6. kola kad je na klupi naslijedio Gorana Tomića i momčad je vodio u 25 susreta. U 24 susreta SHNL-a ostvario je devet pobjeda, četiri remija i 11 poraza, dok je u Kupu Hrvatske ispao od Kurilovca. Nakon rekordnog trećeg mjesta Istre 1961 na polusezoni, Rieri je presudio loš odnos s igračima i niz poraza ove polusezone. U zadnjih deset utakmica Istra 1961 je upisala čak osam poraza uz dvije pobjede.