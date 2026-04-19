VIDEO Nova drama u Hormuškom tjesnacu, očajni kapetan tankera poslao apel: 'Dali ste mi odobrenje za prolaz, sada pucate'

Dramatične scene dolaze iz Hormuškog tjesnaca, gdje je iranska mornarica otvorila vatru na naftni tanker, nakon čega je kapetan broda uputio hitan apel putem radijske veze, piše Metro. Kapetan tankera Sanmar Herald upozorio je da je brod prethodno dobio dozvolu za prolazak, moleći iranske snage da mu dopuste povratak: “Dali ste mi odobrenje za prolaz… sada pucate. Dopustite mi da se okrenem.” Prema podacima o kretanju plovila, tanker je pokušao napustiti Perzijski zaljev kroz Hormuški tjesnac, ali je nakon incidenta bio prisiljen okrenuti se i povući. Pojavio se i dramatični audio zapis koji svjedoči o situaciji u važnom pomorskom prolazu.

Iranska mornarica istovremeno je izdala oštro upozorenje svim brodovima, poručivši da nijedno plovilo ne smije napuštati sidrišta u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru. Svaki pokušaj približavanja tjesnacu, navode, smatrat će se suradnjom s neprijateljem i bit će meta napada.

Ovakav razvoj događaja dolazi samo dan nakon što je Iran tvrdio da je prolaz kroz Hormuški tjesnac ponovno otvoren tijekom primirja. Međutim, odluka je brzo poništena, a Teheran je ponovno zatvorio ključni pomorski pravac kao odgovor na američku blokadu svojih luka.

Hormuški tjesnac, kroz koji inače prolazi oko petine svjetske nafte, ostaje jedno od najvažnijih geopolitičkih žarišta. Njegovo zatvaranje predstavlja snažan pritisak na globalno tržište i dodatno pojačava napetosti između Irana i Sjedinjenih Država.

Unatoč vojnoj eskalaciji, na snazi je krhko primirje između dviju strana, koje bi trebalo trajati do 22. travnja, dok je između Izraela i Libanona dogovoren desetodnevni prekid vatre. Ipak, najnoviji incidenti pokazuju koliko je situacija nestabilna i koliko lako može ponovno izmaknuti kontroli.