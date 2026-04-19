Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POJAVILA SE DRAMATIČNA SNIMKA

VIDEO Nova drama u Hormuškom tjesnacu, očajni kapetan tankera poslao apel: 'Dali ste mi odobrenje za prolaz, sada pucate'

REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
19.04.2026.
u 12:41

Iranska mornarica istovremeno je izdala oštro upozorenje svim brodovima, poručivši da nijedno plovilo ne smije napuštati sidrišta u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru

Dramatične scene dolaze iz Hormuškog tjesnaca, gdje je iranska mornarica otvorila vatru na naftni tanker, nakon čega je kapetan broda uputio hitan apel putem radijske veze, piše Metro. Kapetan tankera Sanmar Herald upozorio je da je brod prethodno dobio dozvolu za prolazak, moleći iranske snage da mu dopuste povratak: “Dali ste mi odobrenje za prolaz… sada pucate. Dopustite mi da se okrenem.” Prema podacima o kretanju plovila, tanker je pokušao napustiti Perzijski zaljev kroz Hormuški tjesnac, ali je nakon incidenta bio prisiljen okrenuti se i povući. Pojavio se i dramatični audio zapis koji svjedoči o situaciji u važnom pomorskom prolazu.

Iranska mornarica istovremeno je izdala oštro upozorenje svim brodovima, poručivši da nijedno plovilo ne smije napuštati sidrišta u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru. Svaki pokušaj približavanja tjesnacu, navode, smatrat će se suradnjom s neprijateljem i bit će meta napada.

Ovakav razvoj događaja dolazi samo dan nakon što je Iran tvrdio da je prolaz kroz Hormuški tjesnac ponovno otvoren tijekom primirja. Međutim, odluka je brzo poništena, a Teheran je ponovno zatvorio ključni pomorski pravac kao odgovor na američku blokadu svojih luka.

Hormuški tjesnac, kroz koji inače prolazi oko petine svjetske nafte, ostaje jedno od najvažnijih geopolitičkih žarišta. Njegovo zatvaranje predstavlja snažan pritisak na globalno tržište i dodatno pojačava napetosti između Irana i Sjedinjenih Država.

Unatoč vojnoj eskalaciji, na snazi je krhko primirje između dviju strana, koje bi trebalo trajati do 22. travnja, dok je između Izraela i Libanona dogovoren desetodnevni prekid vatre. Ipak, najnoviji incidenti pokazuju koliko je situacija nestabilna i koliko lako može ponovno izmaknuti kontroli.

Ključne riječi
Iran Bliski istok Hormuški tjesnac

Komentara 10

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
13:09 19.04.2026.

Ajde islamolevičari, gdje je podrška islamskoj revolucionarnoj gardi.....

Avatar dmitarX
dmitarX
13:13 19.04.2026.

To je taj njezni i castoljubivi Iran.

OT
otrovnijezik
13:18 19.04.2026.

Dok si ti stigao do točke prolaza promijenili se uvjeti isto kao i oni što određuju cijenu nafte i zarađuju na njoj.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!