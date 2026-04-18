Dinamovci su na ovo poludjeli: Pogledajte kako je VAR povukao crte kod jedanesterca za Rijeku

Dinamo i Rijeka remizirali su u derbiju 30. kola HNL-a 2:2 na Maksimiru. Domaćin je poveo u ranoj fazi, već u petoj minuti, kada je Dion Drena Beljo odlično reagirao na dodavanje Bakrara. Rijeka je potom preokrenula s dva pogotka iz kaznenih udaraca, Tiago Dantas bio je precizan s bijele točke u 51. i 71. minuti.

Nakon utakmice, najviše se priča o situaciji koja je prethodila drugom kaznenom udarcu za Rijeku. Nakon izgubljene lopte Dinama, Dantas je odlično uposlio Daniela Adu-Adjeija koji se našao u izglednoj prilici, ali ga je prekršajem zaustavio Moris Valinčić. Nogometaši Dinama tvrdili su kako je engleski napadač bio u zaleđu i kako zbog toga kazneni udarac ne bi trebao vrijediti.

Objavljena je i snimka iz VAR sobe koja pokazuje kako su povučene crte zaleđa u toj situaciji. Na snimci se može vidjeti kako je crta povučena preko noge Adu-Adjeija, a rame braniča Danima je iza nje što sugerira da se uistinu radilo o zaleđu i da kaznenog udarca nije trebalo biti.

Dinamo je do izjednačenja stigao u 86. minuti iz vlastitog jedanaesterca. Nakon prekršaja Oreča, precizan je bio Beljo.