HNL

Vukovar se bolje snašao u drami i svladao Istru u gostima

Pula: Utakmica 30. kola HNL-a, NK Istra 1961 - HNK Vukovar 1991
Sasa Miljevic
VL
Autor
Hina
18.04.2026.
u 20:57

Domaći su bolji uazak u utakmicu okrunili pogotkom sredinom prvog poluvremena kada je Lončar izbačen na desno krilo i zatim ubacio loptu u srce kaznenog prostora gdje je Rozić efektno sa 11 metara poslao loptu u mrežu

Nogometaši Vukovara 1991 ostvarili su prvu gostujuću pobjedu u HNL-u ove sezone svladavši Istru 1961 u Puli sa 2-1 (1-1) u susretu 30. kola te se vratili u borbu za ostanak.

Domaći su poveli golom Vinka Rozića (21), ali Šimun Butić (36) i Jakov Puljić (75-11m) kreirali su preokret. 

Susret u Puli obilježila je nervozna igra s obje strane, sjajan udarac mladog Butića i nesigurno suđenje Čuline.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Domaći su bolji uazak u utakmicu okrunili pogotkom sredinom prvog poluvremena kada je Lončar izbačen na desno krilo i zatim ubacio loptu u srce kaznenog prostora gdje je Rozić efektno sa 11 metara poslao loptu u mrežu.

Do poravnanja Vukovar je stigao najljepšim potezom na susretu. Nakon što je Živković osvojio loptu na sredini igrališta, ona je došla do mladog napadača Butića koji je s vrha kaznenog prostora pogodio suprotne rašlje nemoćnog Kolića.

Drugo poluvrijeme obilježila je nervoza kako na tribinama tako i na travnjaku, a lošoj atmosferi pridionio je i slabi sudac. U 67. minuti on je pokazao na bijelu točku za goste nakon što je lopta pogodila domaćeg braniča Tarabu u lakat dok je on bio u skoku i leđima okrenut suparniku. Uslijedila je čak osmominutna provjera situacije, što zbog igranja rukom, što zbog mogućeg zaleđa na početku akcije, ali ostala je odluka o kaznenom udarcu kojeg je Puljić realizirao.

Domaći su pomislili kako su u 89. minuti izjednačili kada je Maurić glavom svladao Bulata, ali ponovno se javila VAR soba te je uslijedio novi petominutni prekid. Na kraju je ustanovljeno kako je Obando prije gola napravio prekršaj na Gurlici pa je ostalo 2-1 za Vukovar.

Šest kola prije kraja Vukovar 1991 sada ima 24 boda, četiri manje od predzadnjeg Osijeka, dok je Istra 1961 sedma sa 36 bodova, jednim manje od petog Slavena Belupa i šeste Lokomotive.

Vodi Dinamo sa 70 bodova, 10 manje ima drugi Hajduk.

