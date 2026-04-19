Anja Šovagović Despot

'Bila sam dovoljno drčna da ne pokleknem pred veličinama koje su me okruživale i koje su mi išle na živce'

Autor
Bojana Radović
19.04.2026.
u 11:43

Prvakinja Gavelle će 23. travnja ulogom Madone u novoj inscenaciji legendarnog romana Slobodana Novaka "Mirisi, zlato i tamjan" obilježiti 40 godina vjernosti svomu matičnom kazalištu Gavella, a u svibnju joj izlazi treća knjiga, roman "Ja, barunica Castelli"

Može li se razgovor u glumačkoj garderobi oteti kontroli? I te kako! Kada se na samom kraju intervjua otvori tema o najvažnijemu ženskom liku hrvatskoga dramskog pisma.

Upravo je barunica Castelli, koju je prvakinja Gavelle Anja Šovagović Despot igrala na Dubrovačkim ljetni igrama, učinila da dvije žene prekorače sve konvencije intervjua, posebno vremenske. Ona je tema treće knjige ove glumice, romana "Ja, barunica Castelli", koji izlazi u svibnju. A 23. travnja glumica će ulogom Madone u novoj inscenaciji legendarnog romana Slobodana Novaka "Mirisi, zlato i tamjan" obilježiti 40 godina vjernosti svomu matičnom kazalištu Gavella. Predstavu režira Zrinko Ogresta, a uz nju glume: Filip Križan, Nela Kocsis, Ivana Roščić, Boris Svrtan, Lana Meniga, Siniša Ružić, Ivica Pucar i Ivan Grčić. Za današnje pojmove 40 godina mnogima je nezamislivo. Ravno s Akademije, iako je glumila još kao srednjoškolka, Anja Šovagović Despot dobila je stalni angažman u tom kazalištu, kojem je unatoč brojnim suradnjama s drugim kazalištima i značajnim festivalima te filmskim i televizijskim ulogama vjerna i danas.

Avatar rubinet
rubinet
13:12 19.04.2026.

"Bila sam dovoljno drčna .." Čuj: Drčna. Očekivao bih tu egzotičnu riječ od nekih glumica iz Hrvatske (namjerno ne pišem hrvatskih glumica),ali od Šovagovićke ne. Nikad!. Upućujem je na hrvatske riječi : Bezobrazna ,drska, nadmena, uobražena, sujetna, prgava. Bilježim se sa štovanjem.

Redateljski debi Enesa Vejzovića u Osijeku

'Ljudi ne žele čuti istinu, već samo potvrdu da je ono u što vjeruju istina. Pitanje istine vječno je i nerješivo'

Glumac, prvi put u ulozi redatelja, u HNK u Osijeku je postavio praizvedbu predstave "Kolumne zaboravljene djece" po tekstu Mate Matišića. Komad je kritika svekolikog kvarenja društva, u njoj i kroz nju se bez zadrške progovara o naličju svega: o novinarima ucjenjivačima, upravljanju javnim mnijenjem, posvojiteljima monstrumima, posvojiteljima mučenicima, biološkim roditeljima koji napuštanjem zapravo ubijaju vlastitu djecu...

Ero s onoga svijeta
premijera gotovčeve opere u hnk split

Spektakularna produkcija: Ero vozi Mercedes, Doma nosi brendiranu boršu, tu su i konj od slame, Hajdukov šal...

Zvuči nevjerovatno, ali u ovoj produkciji "Ere s onoga svijeta" sve je odlično: solisti, Zbor HNK Split, Orkestar pod ravnanjem maestra Michaila Sinkevicha, kostimi (i brendirane obleke i narodne nošnje) Tee Bašić Erceg, scenografija Paole Lugarić Benzia, koreografija Blaženke Kovač Carić, svjetlo Vesne Kolarec i ton Damira Punde. Nema loše karike

