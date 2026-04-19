'Bila sam dovoljno drčna da ne pokleknem pred veličinama koje su me okruživale i koje su mi išle na živce'

Može li se razgovor u glumačkoj garderobi oteti kontroli? I te kako! Kada se na samom kraju intervjua otvori tema o najvažnijemu ženskom liku hrvatskoga dramskog pisma.



Upravo je barunica Castelli, koju je prvakinja Gavelle Anja Šovagović Despot igrala na Dubrovačkim ljetni igrama, učinila da dvije žene prekorače sve konvencije intervjua, posebno vremenske. Ona je tema treće knjige ove glumice, romana "Ja, barunica Castelli", koji izlazi u svibnju. A 23. travnja glumica će ulogom Madone u novoj inscenaciji legendarnog romana Slobodana Novaka "Mirisi, zlato i tamjan" obilježiti 40 godina vjernosti svomu matičnom kazalištu Gavella. Predstavu režira Zrinko Ogresta, a uz nju glume: Filip Križan, Nela Kocsis, Ivana Roščić, Boris Svrtan, Lana Meniga, Siniša Ružić, Ivica Pucar i Ivan Grčić. Za današnje pojmove 40 godina mnogima je nezamislivo. Ravno s Akademije, iako je glumila još kao srednjoškolka, Anja Šovagović Despot dobila je stalni angažman u tom kazalištu, kojem je unatoč brojnim suradnjama s drugim kazalištima i značajnim festivalima te filmskim i televizijskim ulogama vjerna i danas.