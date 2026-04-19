Mourinho na konferenciji za medije odgovorio protupitanjem: Odgovor koji je dobio oduševio sve prisutne

Nogometaši Benfice na svom su terenu svladali Nacional s 2:0 u 29. kolu portugalskog prvenstva. Oba pogotka pala su u prvom poluvremenu, a Orlove iz Lisabona u vodstvo je doveo Andreas Schjelderup u trećoj minuti, a konačni rezultat postavio je Rafa Silva u 14. Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović u igru je ušao u 77. minuti.

Benfica nakon 29 kola ima 69 bodova, sedam manje od vodećeg Porta i dva manje od gradskog rivala Sportinga koji ima i utakmicu manje. Nije ovo najuspješnija sezona za Benficu pa će najvjerojatnije i drugu sezonu zaredom ostati bez naslova prvaka. Stoga je aktualna tema budućnost trenera Josea Mourinha na klupi.

Upravo to zanimalo je jednog novinara na konferenciji za medije nakon utakmice pa je pitao 'The Special Onea' može li garantirati da će i sljedeće sezone voditi Benficu?

- Ne mogu ništa garantirati. Možete li vi garantirati da ćete i sljedeće godine raditi za istu televizijsku postaju? - pitao je Mourinho novinara pa dobio odgovor koji ga je, kao i sve u dvorani, nasmijao do suza:

- Mogu, jer me nitko drugi ne želi!

Mourinho je na klupu Benfice stigao u rujnu prošle godine nakon što je dobio otkaz u turskom Fenerbahčeu. Dosad je odradio 40 utakmica i ostvario učinak od 24 pobjede te po osam remija i poraza. U korist mu definitivno ide odličan učinak u prvenstvu gdje je neporažen sa 17 pobjeda i osam remija iz 25 utakmica.