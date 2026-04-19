Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SMIJEH DO SUZA

Mourinho na konferenciji za medije odgovorio protupitanjem: Odgovor koji je dobio oduševio sve prisutne

Primeira Liga - Benfica v FC Porto
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
19.04.2026.
u 12:15

Nogometaši Benfice na svom su terenu svladali Nacional s 2:0 u 29. kolu portugalskog prvenstva. Oba pogotka pala su u prvom poluvremenu, a Orlove iz Lisabona u vodstvo je doveo Andreas Schjelderup u trećoj minuti, a konačni rezultat postavio je Rafa Silva u 14.  Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović u igru je ušao u 77. minuti.

Benfica nakon 29 kola ima 69 bodova, sedam manje od vodećeg Porta i dva manje od gradskog rivala Sportinga koji ima i utakmicu manje. Nije ovo najuspješnija sezona za Benficu pa će najvjerojatnije i drugu sezonu zaredom ostati bez naslova prvaka. Stoga je aktualna tema budućnost trenera Josea Mourinha na klupi.

Upravo to zanimalo je jednog novinara na konferenciji za medije nakon utakmice pa je pitao 'The Special Onea' može li garantirati da će i sljedeće sezone voditi Benficu?

- Ne mogu ništa garantirati. Možete li vi garantirati da ćete i sljedeće godine raditi za istu televizijsku postaju? - pitao je Mourinho novinara pa dobio odgovor koji ga je, kao i sve u dvorani, nasmijao do suza:

- Mogu, jer me nitko drugi ne želi!

Mourinho je na klupu Benfice stigao u rujnu prošle godine nakon što je dobio otkaz u turskom Fenerbahčeu. Dosad je odradio 40 utakmica i ostvario učinak od 24 pobjede te po osam remija i poraza. U korist mu definitivno ide odličan učinak u prvenstvu gdje je neporažen sa 17 pobjeda i osam remija iz 25 utakmica.
Ključne riječi
konferencija za medije Benfica Jose Mourinho

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!