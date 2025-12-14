Nova djevojka globalne ikone od tinejdžerke je došla do jedne od najutjecajnijih osoba u zemlji

Margarida Corceiro, portugalska glumica, model i influencerica, u samo nekoliko godina prešla je put od tinejdžerske zvijezde do jedne od najutjecajnijih osoba u svojoj zemlji. Njezina karijera, obilježena uspjesima na malim ekranima i u svijetu mode, jednako je intrigantna kao i njezin privatni život, koji je sada pod budnim okom javnosti zbog veze s vozačem Formule 1 Landom Norrisom.

S deset godina u svijetu mode

Rođena u Santarému, gradu smještenom u srcu Portugala, Margarida Corceiro od najranije je dobi pokazivala da je predodređena za život pod svjetlima reflektora. Kao kći cijenjenog liječnika Paula Corceira i Rite Ferreire, odrasla je u okruženju koje je cijenilo rad i disciplinu, no njezin je put rano skrenuo prema umjetnosti i javnom životu. Već s deset godina zakoračila je u svijet mode, potpisavši ugovor s agencijom i započevši karijeru modela. Prijelaz iz svijeta mode u glumačke vode bio je prirodan i, kako se pokazalo, iznimno uspješan. Svoj televizijski debi ostvarila je 2019. godine u popularnoj telenoveli “Prisioneira”. No, Margarida se nije zaustavila samo na glumi. Želeći pokazati svoju svestranost i približiti se publici na drukčiji način, 2020. godine prihvatila je izazov i postala natjecateljica u petoj sezoni portugalske inačice globalnog fenomena “Ples sa zvijezdama”.

Nakon uspješnog izleta u svijet plesa, Margarida se vratila svojoj prvoj ljubavi, glumi, s još većim zamahom. Njezina karijera na televiziji TVI nastavila je cvjetati, a uloge su se nizale jedna za drugom, potvrđujući njezin status jedne od najtraženijih mladih glumica u Portugalu. Odlučna da svoju karijeru podigne na međunarodnu razinu, 2024. godine napravila je ključan korak, ostvarivši prvu ulogu izvan domovine. Pojavila se u hvaljenoj španjolskoj seriji “Citas Barcelona”. Ovaj projekt bio je njezina ulaznica na međunarodnu scenu, a vrata su se nastavila otvarati.

Istodobno s glumačkom karijerom, Margarida je nastavila graditi svoj utjecaj u svijetu mode i poduzetništva. Kao model surađuje s prestižnom agencijom Central Models, a njezino lice postalo je zaštitni znak kampanja za globalne brendove kao što su Garnier Portugal, Maybelline i talijanski gigant donjeg rublja, Intimissimi. Međutim, Margarida se nije zadovoljila samo ulogom lica s plakata. Pokazala je izniman poduzetnički duh postavši suvlasnica i ambasadorica brenda kupaćih kostima Missus Swimsuits. Na društvenim mrežama Margarida Corceiro izgradila je pravo digitalno carstvo. S više od 2,2 milijuna pratitelja na Instagramu i više od 800.000 na TikToku, ona je jedna od najmoćnijih osoba na portugalskoj internetskoj sceni. Godine 2023., prestižni časopis Forbes Portugal proglasio ju je najutjecajnijom javnom osobom u zemlji na Instagramu. Time je dokazala da je mnogo više od glumice i modela – ona je moderna poslovna žena koja vješto upravlja svojim brendom i kapitalizira svoj golemi utjecaj.

Stalna gošća na formuli 1

Od 2019. do 2023. godine bila je u vezi s portugalskom nogometnom zvijezdom Joãoom Félixom. Nakon prekida te veze Margarida je pronašla ljubav s još jednom globalnom sportskom ikonom. Od 2023. godine u povremenoj je vezi s britanskim vozačem formule 1 Landom Norrisom, jednom od najpopularnijih mladih zvijezda u svijetu automobilizma. Veza s Landom Norrisom službeno je potvrđena na Velikoj nagradi Mađarske 2025. godine, kada su se zajedno pojavili pred kamerama, čime su stali na kraj višemjesečnim nagađanjima. Od tog trenutka Margarida je postala redovita gošća u paddocku formule 1, prateći svog partnera na utrkama diljem svijeta. Njezina prisutnost u ovom glamuroznom i adrenalinskom okruženju dodatno je pojačala interes javnosti, kako za nju tako i za sam sport.