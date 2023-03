Real se riješava sedmorice igrača i dovodi novog trenera koji želi hrvatskog reprezentativca

Prema pisanju španjolskog medija El Nacionala, madridski Real sprema veliku rekonstrukciju momčadi, a navodno će se promijeniti i trener. Spomenuti izvor javlja kako je kraljevski klub u pregovorima s argentinskim stručnjakom Mauricijom Pochettinom pa je prema tome pozicija Carla Ancelottija vrlo nesigurna. Talijan ima ugovor do idućeg ljeta, ali do produljenja suradnje nije došlo, a vrlo je upitno hoće li se to i dogoditi.

Pochettino je 51-godišnji Argentinac, koji je u srpnju prošle godine dobio otkaz u francuskom prvaku PSG-u. Pariški klub vodio je godinu i pol dana, prije toga je pet godina trenirao Tottenham s kojim je stigao do finala LP-a, a vodio je i Southamptona i Espanyola. Kada bi Pochettino preuzeo Real, došlo bi do velikih kadrovskih promjena i to tako da bi Real otpisao sedmoricu prvotimaca.

Naime, za Edena Hazarda, Danija Carvajala, Jesusa Valleja, Alvara Odriozolu, Mariana Diaza, Ferlanda Mendyja i Lucasa Vazqueza više ne bi bilo mjesta na Santigao Bernabeu, dok bi mogli doći naš Marcelo Brozović i srpski napadač Dušan Vlahović.

Specijalizirani portal za transfere CalcioMercatoWeb piše kako bi za Brozovića trebalo platiti 35-40 milijuna eura. Njegov ugovor s Interom, u koji je došao 2016. iz Dinama, vrijedi do 2026. godine. Transfermarkt procjenjuje Brozovićevu vrijednost na 35 milijuna eura.