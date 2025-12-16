Rakitić Španjolcima otkrio planove za budućnost? 'Da me Sevilla zove, sutra bih sjeo na avion'

Ivan Rakitić ovog je ljeta završio bogatu igračku karijeru nakon jedne sezone provedene u Hajduku. Odmah po završetku igračke karijere, u istom klubu započeo je drugu (čini se vrlo obećavajuću), onu prvog pomoćnika sportskog direktora bijelih Gorana Vučevića.

Njih dvojica već su u svom prvom zajedničkom prijelaznom roku napravili veliki posao, a Rakitić je iskoristio svoje iskustvo iz Španjolske gdje je igrao za Barcelonu i Sevillu te u Hajduk doveo tri nogometaša upravo iz te zemlje. Rakitić, Edgar Gonzalez, Iker Almena i Hugo Guillamon razgovarali su s tamošnjim medijem El Día Después.

- Iskreno, jako sam ponosan na sve što sam proživio, ne samo na ono što sam ostvario kao profesionalac, nego i na privatni život. Nogomet mi je dao praktički sve, mogu reći samo hvala - započeo je Rakitič.

Rekao je i kako je u Hajduk stigao neplanirano, a emocije su odigrale ključnu ulogu u donošenju te odluke.

- Došao sam iz ljubavi i zbog odnosa s mojim najboljim prijateljem koji je veliki navijač Hajduka. Da mi je netko prije rekao da ću završiti ovdje, rekao bih da je to nemoguće. Ali to je ljepota nogometa, dogode se stvari koje uopće ne očekuješ. Iskreno, nisam imao nikakve veze s klubom i gradom, ali kad sam došao, shvatio sam da je ovo nešto sasvim posebno. Kad si ovdje i kad to osjetiš, lako se vežeš - rekao je.

Razgovor sa španjolskim medijem nije mogao proći, a da se ne spomene i Sevilla, klub u kojem je Rakitić bio kapetan i ostao prava klupska legedna.

- Nedostaje mi jako, grad, klub, ljudi, sve. Da me sada nazovu, sutra bih sjeo na avion i došao pomoći. Sretni smo ovdje u Hrvatskoj, posebno u Splitu, ali naš dom je Sevilla i to se neće promijeniti - zaključio je.

Bivši španjolski reprezentativac Guillamon otkrio je kako je zadovoljan kako se stvari razvijaju u Hajduku, a isto je rekao i Gonzalez. Almena je pak otkrio kako je izgledao razgovor između njega i Rakitića prije dolaska u Hajduk.

- Kad me nazvao Ivan Rakitić, imao sam vrlo malo dvojbi. Razgovarali smo svega 10–15 minuta i već me uspio uvjeriti - rekao je.