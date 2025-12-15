Rebić ga nasadio laktom u glavu: 'Zar netko nekome treba izbiti zub da bi bio faul?'

Hajduk je u 17. kolu HNL-a u subotu prilično suvereno na Maksimiru svladao momčad Lokomotive rezultatom 3:1. Momčad Gonzala Garcie je apsolutno dominirala u svim segmentima igre, dok je momčad Nikice Jelavića izgledala neprepoznatljivo u odnosu na svoje dosadađnje ovosezonske izvedbe.

Lokomotiva je u vodstvo došla u 12. minuti golom Aleksa Stojakovića. Gosti su izjednačili u 27. minuti nakon pogotka Ante Rebića, dok je preokret uslijedio u 54. minuti. Tada je Michele Šego zabio za 2:1 Splićana. Drugi svoj gol je Rebić dao u 73. minuti za konačnih 3:1.

Bez obzira na Hajdukovu dominaciju, Lokomotiva nije bila zadovoljna brojnim sudačkim odlukama suca Matea Ercega, a posebno se isticala ona iz 54. minute. Dok je još rezultat bio 1:1, Rebić je oko centra laktom u skoku pogodio Marija Šituma u glavu koji je ostao ležati. U nastavku akcije Hajduk je stigao do pogotka za 2:1 i klupa Lokomotive je pobješnjela na tu odluku, koja se ni kasnije uz mogućnost VAR provjere nije mijenjala.

Dva dana nakon dvoboja, desni bek Lokomotive Mario Šitum, čovjek koji je bio u tom spornom duelu s Rebićem, za tportal je komentirao cijelu situaciju, za početak demantiravši tvrdnje da mu se zub klima nakon tog zadobivenog lakta.

- Zub se ne klima, ali zbilja ne razumijem zar netko nekome treba izbiti zub da bi se dosudio 'lakat'. Meni kao igraču koji sam 15 godina u profesionalnom nogometu sve je to zbilja smiješno. Rebića poznam osobno, cijenim ga i kao čovjeka i kao igrača, igrali smo dugo zajedno. Sigurno me nije namjerno udario, ali dogodio se taj skok u kojem me udario laktom u zube. Osjetio sam udarac i pao na pod. Mislim da je sve jasno i da se sve vidi na snimci - rekao je Šitum, pa dodao:

- Dalje ne ulazim u rasprave jer to nije ni moja domena. Ne želim komentirati suđenje, oni se za to školuju. Kažem, smiješno mi je komentirati je li netko nekoga lagano dotaknuo ili mu razbio zube. Žao mi je što je iz te akcije pao gol i sada se poteže pitanje sudaca. I ne volim, općenito, kada suce stavljamo u prvi plan. Nije korektno ni prema njima jer sigurno nisu došli da bi nekoga zakinuli. Jednostavno, svatko može pogriješiti. Cijenim naše suce, a moram priznati; Hajduk je bio bolja ekipa - poručio je 33-godišnji nogometaš Lokomotive.