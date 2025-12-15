Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
EVO KAD ĆE SE IGRATI

Boje se magle i novog otkazivanja: Pomaknut termin iduće utakmice u HNL-u

Varaždin: NK Varaždin i Lokomotiva sastali se u 16. kolu Prve HNL
Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
Autor
Patrik Mršnik
15.12.2025.
u 16:59

Zasad, sve ostale četiri utakmice trebale bi se igrati po planu i programu

Dogovor, kako vele, kuću gradi. Tako je dogovorom između dvaju klubova, u ovom slučaju domaćeg Varaždina i gostiju iz Istre 1961 odlučeno da će se utakmica 18. kola domaćeg nogometnog prvenstva odigrati u drugačijem terminu od prvotno planiranog. Varaždinci su Puljane trebali dočekati u petak od 18 sati, ali prvi dvoboj posljednjeg ovogodišnjeg kola HNL-a počet će dva sata ranije, od 16 sati.

Razlog su, jasno, vremenske nepogode koje bi mogle naštetiti odigravanju i te utakmice  Podsjetimo, 17. kolo još se nije zaključilo, a i neće u 2025. godini. Jer, Istra i Rijeka u Puli nisu završile svoj dvoboj koji je počeo u nedjelju od 17.45 sati. Utakmica je prekinuta nakon dvadesetak minuta zbog guste magle na stadionu Aldo Drosina.

- U dogovoru između klubova i uz odobrenje HNS-a, zbog trenutačnih vremenskih uvjeta, utakmica 18. kola SuperSport HNL-a između NK Varaždina i NK Istre 1961 igrat će se u petak s početkom u 16:00 sati, umjesto u prvotnom terminu u 18:00 sati. Cilj promjene termina je osigurati optimalne uvjete za odigravanje utakmice te izbjeći moguće prekide ili otkazivanje susreta - napisali su iz NK Varaždina na svojim kanalima društvenih mreža.

Zasad, sve ostale četiri utakmice trebale bi se igrati po planu i programu.
Ključne riječi
HNL Istra Varaždin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!