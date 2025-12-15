Boje se magle i novog otkazivanja: Pomaknut termin iduće utakmice u HNL-u

Dogovor, kako vele, kuću gradi. Tako je dogovorom između dvaju klubova, u ovom slučaju domaćeg Varaždina i gostiju iz Istre 1961 odlučeno da će se utakmica 18. kola domaćeg nogometnog prvenstva odigrati u drugačijem terminu od prvotno planiranog. Varaždinci su Puljane trebali dočekati u petak od 18 sati, ali prvi dvoboj posljednjeg ovogodišnjeg kola HNL-a počet će dva sata ranije, od 16 sati.

Razlog su, jasno, vremenske nepogode koje bi mogle naštetiti odigravanju i te utakmice Podsjetimo, 17. kolo još se nije zaključilo, a i neće u 2025. godini. Jer, Istra i Rijeka u Puli nisu završile svoj dvoboj koji je počeo u nedjelju od 17.45 sati. Utakmica je prekinuta nakon dvadesetak minuta zbog guste magle na stadionu Aldo Drosina.

- U dogovoru između klubova i uz odobrenje HNS-a, zbog trenutačnih vremenskih uvjeta, utakmica 18. kola SuperSport HNL-a između NK Varaždina i NK Istre 1961 igrat će se u petak s početkom u 16:00 sati, umjesto u prvotnom terminu u 18:00 sati. Cilj promjene termina je osigurati optimalne uvjete za odigravanje utakmice te izbjeći moguće prekide ili otkazivanje susreta - napisali su iz NK Varaždina na svojim kanalima društvenih mreža.

Zasad, sve ostale četiri utakmice trebale bi se igrati po planu i programu.