Puši na terenu, psuje i ne mari za pravila, tata joj je bio član bande, a baka je pobjegla iz logora u Sibiru

Charley Hull nedavno je proslavila 30. rođendan, a oduševila je obožavatelje blještavom haljinom s kojom se pojavila na proslavi.

Glamurozna golf zvijezda obilježila je ovaj važan jubilej oprostivši se od svojih dvadesetih. Hull je ranije ovog mjeseca završila na 10. mjestu na turniru HSBC Women’s World Championship. Britanka je izgradila veliku bazu obožavatelja na društvenim mrežama, s čak 826 tisuća pratitelja na Instagramu. Uz brončanu haljinu kombinirala je zlatnu torbicu i visoke potpetice. Na jednoj fotografiji pridružile su joj se kolegica golferica Annabel Dimmock i sportska influencerica Anouska Torrance. Zabava je, čini se, imala sve – od privatnog rulet-stola do posebno uređenog prostora za pušenje.

Ispred pepeljare bio je postavljen znak s njezinom fotografijom na kojoj je digitalno dodana cigareta u ustima. Hull je fotografije podijelila na svom Instagram profilu uz kratku, ali emotivnu poruku: Imala sam najbolji rođendan. Blagoslovljena sam.

Mnogi su željeli vidjeti kako je proslavila rođendan, a fotografije nisu razočarale. Hull je pozirala ispred balonskog luka u svojoj svjetlucavoj haljini sa šljokicama. Hull se trenutačno nalazi na trećem mjestu Rolex ljestvice nakon nastupa na 39 turnira.

Rođena u Ketteringu, engleskom gradiću u srcu East Midlandsa, Charley je prvi put uzela palicu za golf u ruke s dvije godine. Otac Dave, po struci zidar, u dvorištu je postavio improviziranu mrežu u koju je djevojčica neumorno udarala loptice. Talent je bio toliko očit da su roditelji donijeli radikalnu odluku, s 13 godina su je ispisali iz škole kako bi se školovala kod kuće i potpuno posvetila golfu. Njezin radni dan bio je jasan: od devet ujutro do tri poslijepodne provodila je na terenu. Rezultati su bili zapanjujući. S devet godina pobijedila je na prvenstvu igrajući protiv odraslih žena, a kao amaterka dospjela je među deset najboljih na svijetu, osvajajući titule s obje strane Atlantika. Nije bilo sumnje, Engleska je dobila čudo od djeteta.

U profesionalne vode zakoračila je 2013., sa samo 16 godina, i odmah protresla scenu. U svojoj debitantskoj sezoni na Ladies European Touru (LET) ostvarila je nevjerojatan niz od pet uzastopnih drugih mjesta, što joj je donijelo titulu najbolje novakinje godine. Iste godine postala je najmlađa sudionica u povijesti Solheim Cupa, prestižnog natjecanja između Europe i SAD-a. Ondje je u pojedinačnom meču deklasirala američku zvijezdu Paulu Creamer a odmah nakon pobjede ju je, na opće iznenađenje, zamolila za autogram. Kasnije je otkrila da autogram nije bio za nju, već za njezinog najboljeg prijatelja, velikog obožavatelja Paule Creamer.

Dok je na terenu nizala uspjehe i osvajala simpatije publike svojim agresivnim stilom i zaraznim osmijehom, iza kulisa se odvijala prava drama. S 23 godine, kako sama kaže "mlada i naivna", udala se za 14 godina starijeg MMA borca Ozzieja Smitha. Brak je potrajao samo nekoliko mjeseci i završio razvodom 2021. godine. Hull je kasnije otkrila da je veza postala kontrolirajuća i manipulativna. U najtežim trenucima, golf je postao njezin jedini bijeg.

Njezin otac, Dave Hull, bivši je zidar i samoprozvani "ruffian" koji je u mladosti bio član motorističke bande "The Rockers". Odrastao je bez oca, odgajala ga je baka, a školu je napustio s 14 godina. Bio je čovjek koji se sam probijao kroz život, bez autoriteta i uzora. S druge strane, njezina majka Basienka, Poljakinja koja je kao djevojka bila talentirana tenisačica, dolazi iz obitelji heroja. Basienkina majka i Charleyjina baka, Irena Pernak, bila je članica poljskog pokreta otpora. S 15 godina su je zarobili i poslali u radni logor u Sibir. Uspjela je pobjeći sa šest drugih žena, skrivajući se na vlakovima kroz Sovjetski Savez, Kazahstan i Iran, da bi na kraju stigla do Bagdada. Svoja sjećanja zapisala je u dnevnik, kasnije objavljen kao knjiga.

- Nakon zatvora, ispitivanja i logora, arktičkih zima, dizenterije, gladi i ušiju, više se nismo imale čega bojati. Izašla sam iz svega toga očvrsnula, poput kaljenog čelika - napisala je Irena.

Taj genetski kod očituje se u svakom njezinom potezu na terenu. Charley Hull igra golf onako kako živi, bez kompromisa i straha. Poznata je po agresivnom stilu, uvijek cilja izravno na zastavicu, bez obzira na rizik. Godine 2023. dijagnosticiran joj je ADHD (poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje), što je bacilo novo svjetlo na njezinu nemirnu prirodu i poteškoće s koncentracijom. Priznala je da joj je pušenje postalo način nošenja sa stresom i anksioznošću koji su se pogoršali nakon traumatičnog razdoblja u životu. Iako se kasnije prebacila na nikotinske vrećice, imidž buntovnice s cigaretom ostao je njezin zaštitni znak, simbol preživljavanja, a ne pobune.

Unatoč svim preprekama, njezin talent i radna etika doveli su je do samog vrha. Prvu pobjedu na najjačoj, američkoj LPGA turneji ostvarila je 2016. godine, i to, kako je kasnije priznala, nakon četverodnevnog tulumarenja s prijateljicama. Ukupno je u karijeri osvojila devet profesionalnih turnira, od čega tri na LPGA Touru i pet na Ladies European Touru. Iako još uvijek čeka svoju prvu Major titulu, čak je četiri puta završavala kao drugoplasirana na najvećim svjetskim turnirima. Njezina upornost konačno je nagrađena u veljači 2026. kada je pobjedom na turniru u Saudijskoj Arabiji dosegla treće mjesto na svjetskoj ljestvici, najviši plasman jedne britanske golferice u povijesti. S 30 godina, zaradom od preko 11 milijuna dolara i statusom globalne sportske zvijezde, Charley Hull dokazala je da se do vrha može doći i vlastitim putem, čak i ako taj put uključuje pokoju cigaretu i kršenje nepisanih pravila. Jer, kako sama kaže, "sramežljiva djeca ne dobivaju slatkiše".