Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Na rubu

Europska rapsodija hrvatskih plesača: Četiri zlata i ukupno 16 medalja

Privatna arhiva
Autor
Damir Mrvec
16.05.2026.
u 16:23

Sjajne vijesti stižu s WDSF Europskog prvenstva u umjetničkim plesnim disciplinama, koje se održava u Novom Sadu, gdje su hrvatski reprezentativci ostvarili izniman uspjeh osvojivši ukupno 16 medalja u pojedinačnoj konkurenciji tijekom prva dva dana natjecanja.

Sjajne vijesti stižu s WDSF Europskog prvenstva u umjetničkim plesnim disciplinama, koje se održava u Novom Sadu, gdje su hrvatski reprezentativci ostvarili izniman uspjeh osvojivši ukupno 16 medalja u pojedinačnoj konkurenciji tijekom prva dva dana natjecanja.

U seniorskoj konkurenciji posebno se istaknula Nathatlie Nujster, osvojivši naslov europske prvakinje u kategoriji Jazz te brončanu medalju u kategoriji Modern.

Izvanredan nastup u juniorskoj konkurenciji ostvarile su Klara Šimić s dva europska zlata u kategorijama Jazz i Modern te Ema Sara Matošević s dvije brončane medalje u istim kategorijama. Velik uspjeh ostvarila je i Katia Milić, koja je nakon prijelaza iz kadetske u juniorsku konkurenciju osvojila srebrnu medalju u kategoriji Jazz.

Među juniorima odlične rezultate ostvarili su i Benjamin Talan, osvojivši ukupno tri medalje – srebro u kategoriji Jazz (muška konkurencija) te brončane medalje u kategorijama Modern (muška konkurencija) i Show (mješovita konkurencija), kao i Šimun Kovačević koji je osvojio broncu u kategoriji Jazz (muška konkurencija).

U kadetskoj konkurenciji istaknula se Szofia Jurašić s dvije brončane medalje u kategorijama Modern i Show, dok je u konkurenciji mlađih kadeta briljirala Mila Zdjelar, osvojivši čak tri medalje – zlato u kategoriji Jazz te brončane medalje u kategorijama Modern i Show.

Ostvareni rezultati još su jedna potvrda kontinuiranog razvoja i međunarodne konkurentnosti hrvatskog sportskog plesa te predanog rada sportaša, trenera i klubova okupljenih unutar Hrvatskog sportskog plesnog saveza. Hrvatski predstavnici ponovno su pokazali da pripadaju samom europskom vrhu umjetničkih plesnih disciplina, ostvarivši uspjehe u svim dobnim kategorijama – od mlađih kadeta do seniora.

Ukupan učinak hrvatske reprezentacije nakon prva dva dana natjecanja - četiri zlatne, dvije srebrne i deset brončanih medalja.

Ključne riječi
jazz moderna Europsko prvenstvo Novi Sad ples

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!