Europska rapsodija hrvatskih plesača: Četiri zlata i ukupno 16 medalja

Sjajne vijesti stižu s WDSF Europskog prvenstva u umjetničkim plesnim disciplinama, koje se održava u Novom Sadu, gdje su hrvatski reprezentativci ostvarili izniman uspjeh osvojivši ukupno 16 medalja u pojedinačnoj konkurenciji tijekom prva dva dana natjecanja.

U seniorskoj konkurenciji posebno se istaknula Nathatlie Nujster, osvojivši naslov europske prvakinje u kategoriji Jazz te brončanu medalju u kategoriji Modern.

Izvanredan nastup u juniorskoj konkurenciji ostvarile su Klara Šimić s dva europska zlata u kategorijama Jazz i Modern te Ema Sara Matošević s dvije brončane medalje u istim kategorijama. Velik uspjeh ostvarila je i Katia Milić, koja je nakon prijelaza iz kadetske u juniorsku konkurenciju osvojila srebrnu medalju u kategoriji Jazz.

Među juniorima odlične rezultate ostvarili su i Benjamin Talan, osvojivši ukupno tri medalje – srebro u kategoriji Jazz (muška konkurencija) te brončane medalje u kategorijama Modern (muška konkurencija) i Show (mješovita konkurencija), kao i Šimun Kovačević koji je osvojio broncu u kategoriji Jazz (muška konkurencija).

U kadetskoj konkurenciji istaknula se Szofia Jurašić s dvije brončane medalje u kategorijama Modern i Show, dok je u konkurenciji mlađih kadeta briljirala Mila Zdjelar, osvojivši čak tri medalje – zlato u kategoriji Jazz te brončane medalje u kategorijama Modern i Show.

Ostvareni rezultati još su jedna potvrda kontinuiranog razvoja i međunarodne konkurentnosti hrvatskog sportskog plesa te predanog rada sportaša, trenera i klubova okupljenih unutar Hrvatskog sportskog plesnog saveza. Hrvatski predstavnici ponovno su pokazali da pripadaju samom europskom vrhu umjetničkih plesnih disciplina, ostvarivši uspjehe u svim dobnim kategorijama – od mlađih kadeta do seniora.

Ukupan učinak hrvatske reprezentacije nakon prva dva dana natjecanja - četiri zlatne, dvije srebrne i deset brončanih medalja.