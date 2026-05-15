Pada velika smjena u HOO-u: Sazvana hitna sjednica, skandali u hrvatskom sportu uzeli prvu žrtvu

Hrvatski olimpijski odbor sazvao je hitnu sjednicu za početak sljedećeg tjedna, točnije ponedjeljak, a na njoj bi trebala pasti prva smjena otkako su krenuli veliki skandali u hrvatskom sportu. Sve je krenulo s padom Vedrana Pavleka, prvog čovjeka skijaškog saveza, a kasnije su to pratili i šahovski, judo, odbojkaški i rukometni savez.

Prvi koji bi trebao platiti ceh ovih skandala je dosadašnji glavni tajnik HOO-a, Siniša Krajac. Još ništa nije službeno, no jedna od točki dnevnog reda na sjednici trebalo bi biti i pitanje o budućnosti glavnog tajnika, odnosno njegovo razrješenje od dužnosti.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Možda je u pitanju jednostavno da u HOO-u znaju više nego što je dosadašnja istraga otkrila, a tek ostaje za vidjeti hoće li se ova informacija pokazati točnom.

Za razrješenje dužnosti glavnog tajnika HOO-a potrebno je da većina glasača odluči kako se slaže s tom odlukom. Glasača je ukupno 20, a uz predsjednika Zlatka Matešu oni su: Sanda Čorak (Hrvatski judo savez), Milivoj Bebić (Hrvatski klub olimpijaca), Marijan Kustić (Hrvatski nogometni savez), Barbara Matić (Komisija sportaša HOO-a) te članovi Ivan Veštić (Hrvatski atletski savez), Tomislav Grahovac (Hrvatski rukometni savez), Valentina Bifflin (Hrvatski odbojkaški savez), Perica Bukić (Hrvatski vaterpolski savez), Marijo Možnik (Hrvatski gimnastički savez), Miho Glavić (Hrvatski skijaški savez), Zlatko Taritaš (Hrvatski jedriličarski savez), Željko Kisić (Hrvatski veslački savez), Nikola Rukavina (Hrvatski košarkaški savez), Zoran Primorac (Hrvatski stolnoteniski savez), Zdravko Marić (Hrvatski teniski savez), Damir Knjaz (Hrvatski golf savez), Srećko Ferenčak (Hrvatski skvoš savez), Dragutin Kamenski (Hrvatski ragbijaški savez), Snježana Jurinić (Športska zajednica Zadarske županije) i Mario Meštrović (Županijski savez športova Vukovarsko-srijemske županije).