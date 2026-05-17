UŽIVO
UMALO INCIDENTI

Pula okupirana policijom: Zaustavljen je proboj 50 navijača Armade, spriječili su veliki sukob!

Stjepan Meleš
17.05.2026.
u 17:31

Šest policijskih vozila parkirano je pored jednog pulskog restorana gdje se vrši provjera navijača koji su stigli na utakmicu na Aldo Drosinu

Od 18:45 u Puli se igra regionalni derbi između domaće Istre 1961 i gostujuće Rijeke. Pred utakmicu 50-ak pripadnika Armade bez pratnje policije se pojavilo u gradu tražeći sukob s Demonima.

Međutim, okršaja s navijačima Istre ipak nije bilo. Policija je nakon dojave odradila munjevitu akciju te u nekoliko minuta došla na lice mjesta.

Šest policijskih vozila parkirano je pored jednog pulskog restorana gdje se vrši provjera navijača koji su stigli na utakmicu na Aldo Drosinu.

Hrvatska policija je ovaj tjedan već spriječila dva okršaja Armade i Bad Blue Boysa uoči finala hrvatskog kupa u Osijeku, a sada je zaustavljena potencijalna tučnjava s Demonima.

- U Puli se danas s početkom u 18.45 sati na gradskom stadionu "Aldo Drosina" odigrava nogometna utakmica 35. kola SuperSport HNL između NK Istra 1961 i HNK Rijeka.

Kako bi utakmica protekla u najboljem redu sa sigurnosnog aspekta, policija je poduzela niz mjera i radnji. Policijski službenici raspoređeni su na više lokacija na području grada s ciljem preventivnog djelovanja pa su tako oko 14.00 sati u Marulićevoj ulici zatekli 41 navijača gostujuće momčadi, dok su oko 14.25 sati u Mornaričkom parku zatekli 15 poljskih državljana, pripadnika navijačke skupine koja je u prijateljskim odnosima s navijačima domaće momčadi.

Kod obje skupine policijski službenici pronašli su predmete koji su pogodni za nanošenje ozljede ili za izazivanje nereda i nasilja, kao i predmete za prikrivanje identiteta.

Osobe se nalaze pod nadzorom policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje - objavili su iz PU istarske.

