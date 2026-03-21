STRAŠAN ZLOČIN

Mladi nogometaš (21) izrešetan i ubijen u oružanom napadu: Uhićena je poznata pjevačica

Stjepan Meleš
21.03.2026.
u 12:10

Prema prvim informacijama, do krvavog obračuna došlo je u noći s 19. na 20. ožujka u istanbulskoj ulici Sidik, gdje je dogovoren sastanak zaraćenih strana. Svađa je ubrzo eskalirala, a napadači su navodno stigli u dva vozila te počeli pucati

Mladi turski nogometaš i igrač niželigaša Kars 36 Spor Kubilaj Kundakči (21) izgubio je život u oružanom napadu u Istanbulu, a u slučaj je navodno umiješana popularna pjevačica Aleyna Kalaycıoğlu, koja je odmah uhićena. Strašan zločin potresao je tursku javnost, a policijska istraga je u tijeku.

Prema prvim informacijama, do krvavog obračuna došlo je u noći s 19. na 20. ožujka u istanbulskoj ulici Sidik, gdje je dogovoren sastanak zaraćenih strana. Svađa je ubrzo eskalirala, a napadači su navodno stigli u dva vozila te počeli pucati. Jedno od vozila navodno je imalo rotacijsko svjetlo. Kundakči je u pucnjavi teško ranjen te je hitno prevezen u bolnicu, no liječnic ga nažalost nisu uspjeli spasiti. 

Kako navode turski mediji,nogometaš na sastanak je došao kao posrednik u sukobu. Navodno je riječ o ljubavnom sporu među glazbenicima. Reper Kanabey pokušavao se pomiriti s bivšom djevojkom, pjevačicom Aleynom Kalaycıoğlu koju na Instagramu prati milijun ljudi, a Kundakči je trebao biti potpora u pomirenju para.

Sastanak se na kraju pretvorio u masakr. Pucano je na vozilo u kojem se nalazio reper, a nogometaš je smrtno stradao. Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da iza napada stoji novi dečko pjevačice. Kalaycıoğlu je privedena i nalazi se na policijskom ispitivanju oko cijelog slučaja. 

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili!
