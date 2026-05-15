Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UŠAO U RASPRAVU S FANOVIMA

Legendarni sportaš danas izgleda neprepoznatljivo, izazvao lavinu reakcija na mrežama

Screenshot Instagram
VL
Autor
vecernji.hr
15.05.2026.
u 11:14

Nekadašnja plivačka zvijezda i osvajač olimpijskih medalja, Ryan Lochte, izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavio video u kojem izgleda potpuno drugačije. Mnogi ga nisu prepoznali, a on je sada oštro odgovorio kritičarima koji komentiraju njegov izgled

Ryan Lochte, 41-godišnji američki plivač i jedan od najodlikovanijih olimpijaca svih vremena, nedavno je na svom Instagram profilu objavio veliku vijest o promjeni karijere. Najavio je da postaje pomoćni trener plivanja i ronjenja na Sveučilištu Missouri State, no ta je profesionalna prekretnica ostala potpuno u sjeni njegova izmijenjenog izgleda. U videu koji je podijelio sa svojim pratiteljima, Lochte izgleda drastično drugačije od slike koju javnost pamti iz dana njegove najveće slave. Njegova prepoznatljiva, svjetlija kosa sada je tamna i špičasta, lice mu prekriva neobrijana brada, a koža mu je znatno preplanulija. Ova transformacija bila je toliko izražena da je vijest o novom poslu postala sporedna tema, dok su internet preplavili komentari o njegovom "novom licu".

Video je u kratkom roku postao viralan, a društvene mreže su se užarile od rasprava. Korisnici interneta i brojni mediji masovno su dijelili snimku, ističući kako je sportaš postao gotovo "neprepoznatljiv". Mnogi su priznali da ga bez opisa videa ne bi mogli povezati s plivačkom legendom koja je dominirala bazenima na Olimpijskim igrama. Šok je bio toliki da su se neki čak i šalili na njegov račun, a jedan korisnik društvene mreže X otišao je toliko daleko da ga je u komentaru zamijenio za direktora FBI-a Kasha Patela. Lavina komentara pokrenula je široku raspravu o starenju sportaša i pritisku javnosti da zauvijek zadrže izgled iz vremena svojih najvećih uspjeha.

Nakon što je internet brujao o njegovom izgledu, Ryan Lochte nije dugo čekao s odgovorom. U novom videu, koji je na Instagramu objavila njegova djevojka Molly Gillihan, plivač je direktno odgovorio na prozivke. Snimka prikazuje Gillihan kako govori Lochteu da joj telefon "gori od poruka" jer ga nitko ne prepoznaje. Vidno zabavljen, ali i pomalo iznerviran situacijom, Lochte je kritičare nazvao "klaunovima". Jasno je poručio da je apsurdno uspoređivati njegov današnji izgled s onim kako je izgledao na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, prije punih četrnaest godina. "Zašto bi itko očekivao da izgledam isto kao tada?", upitao se Lochte, dajući do znanja da ga takvi komentari nimalo ne pogađaju i da je odavno krenuo dalje od dana natjecateljske karijere.

FOTO Kako je slavni nogometaš najboljem prijatelju oteo ženu: 'Sjela je kraj mene bez imalo srama...'
1/11

Osim što je kritičare nazvao klaunovima, Lochte je ponudio i detaljnije objašnjenje svoje transformacije. Promjenu je pripisao prirodnom tijeku vremena i potpuno drugačijem načinu života koji sada vodi u usporedbi s razdobljem kada je bio profesionalni sportaš pod stalnim svjetlima reflektora. Otkrio je i zanimljiv detalj iz prošlosti, kazavši kako je njegov izgled tijekom plivačke karijere često bio dotjeran za potrebe fotografiranja i medijskih nastupa, što je uključivalo i korištenje šminke. Njegova djevojka Molly također se uključila u raspravu, preuzevši u šali dio zasluga za njegov novi imidž. Kroz smijeh je priznala da je Lochte za svoju kosu iskoristio dio njezine boje za obrve, što objašnjava tamniju nijansu koja je toliko iznenadila javnost.

Ova vizualna transformacija Ryana Lochtea poklapa se s velikim promjenama u njegovom privatnom životu. Sportaš je, naime, 2025. godine okončao svoj sedmogodišnji brak s Kaylom Rae Reid, s kojom ima dvoje djece. Nakon razvoda, Lochte je započeo novu vezu s Molly Gillihan te se preselio k njoj. Njih dvoje sada stvaraju, kako su naveli, "pomiješanu obitelj", što ukazuje na to da je Lochte u potpunosti okrenuo novu stranicu. Ovaj novi početak očito se odrazio i na njegov vanjski izgled, koji je opušteniji i manje formalan od onoga na što je publika navikla. Čini se da je Lochte, daleko od pritiska vrhunskog sporta i medijske pažnje koja ga je pratila, pronašao novi mir i zadovoljstvo u obiteljskom životu.

Uz promjene u privatnom životu, ključan dio Lochteove nove životne faze je i potpuna posvećenost trenerskoj karijeri. Uloga pomoćnog trenera na Sveučilištu Missouri State za njega predstavlja više od samog posla. Sam je izjavio kako osjeća veću strast prema treniranju i prenošenju znanja na mlade generacije nego što je ikada osjećao prema vlastitom natjecanju, čak i na vrhuncu karijere. Njegova partnerica Molly javno ga je podržala u ovoj odluci, ističući koliko je sretna zbog njegovog novog profesionalnog puta. Za Lochtea, koji je tijekom karijere bio poznat po raznim kontroverzama, ovo je prilika da izgradi novu, zreliju reputaciju i ostavi trajan trag u sportu koji mu je obilježio život, ali ovoga puta izvan bazena. Njegov novi izgled samo je vanjski simbol dublje unutarnje promjene i novih životnih prioriteta.
Ključne riječi
izgled sportaš Ryan Lochte

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!