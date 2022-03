Prvi reli QRR završio pobjedom latvijsko poljske posade, Pulić trećeplasiran

Prvi reli Četiri rijeke Karlovac (QRR) završio je u nedjelju pobjedom latvijsko-poljske posade Laskowski/Kuznierz u Ford Fiesti Rally 3, drugoplasirana je češka posada Černy/Jindra u istom automobilu, dok je treće mjesto zauzela hrvatska posada Pulić/Kovačić u Škodi Fabia R5. Vodeći nakon subote i aktualni europski prvak Kajetan Kajtanowicz završio je kao deveti.

Direktorica QRR Mirjana Šimek Bilić rekla je za Hinu kako je ocjena AK Ina Delta kao organizatora ovog relija da je bio "jako dobar" te je izrazila uvjerenje da će i ocjena promatrača krovne organizacije Hrvatskog auto i karting saveza biti vrlo pozitivna, što je za prvo održavanje relija stvarno veliki uspjeh.

"Ovo je međunarodno zonsko prvenstvo i tu nema izaslanika FIA-e, ali slijedi nam u travnju WRC, kada će doći i predstavnici FIA-e, a vozit će se djelom po istim stazama kao i danas i zato nam je važno da je sve bilo tako dobro“, rekla je Šimek Bilić.

Pojasnila je da su ove rute kroz Karlovačku županiju privlačne vozačima jer su to ceste gdje ima i zahtjevnih zavoja, uspona i spuštanja, a ima i skliskog asfalta, bez obzira što su ceste bile suhe, a to je za reli dobro, daje utrci potreban čar, što vole dobri vozači i njihovi suvozači, jer tu dolazi do izražaja njihov talent i sposobnost da u teškoj situaciji odrade dobro svoj posao.

Prvog dana relija startala je 51 posada, zbog prevetanja i sudara ukupno ih je odustalo njih 13, no ranjenih nije bilo, a vozila su osigurana.

"Sva vozila imaju ojačanja, odnosno imaju takozvani kavez, na sjedalima je pet točaka vezanja, tako da je mogućnost pomicanja tijela vozača i suvozača minimalna, a u slučaju potrebe može se uključiti i vatrogasni sustav".

Direktor Regionalne turističke zajednice Karlovačke županije Željko Fanjak kaže da je Prvi Quatro River Rally polučio izuzetan odaziv natjecatelja, ali i ljubitelja automobilističkih sportova.

"Zadovoljni smo i odazivom 51 posade iz sedam zemalja i odazivom gledatelja. U svih je osam fan zona s ugostiteljskom ponudom bilo puno gostiju, bilo je i stranih turista. Sve nas to obvezuje da i naredne godine organiziramo QRR, jer je Karlovačka županija očito interesantna i pratiteljima auto moto sporta, ali i samim reli vozačima", zaključio je Fanjak.