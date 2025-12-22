Radi se punom parom: Liga koja će prodrmati svijet košarke stiže prije od očekivanog?

Sjevernoamerička Nacionalna košarkaška udruga (NBA) i Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) u ponedjeljak su u zajedničkom priopćenju objavile da će u siječnju nastaviti s akcijom pokretanja zajedničke lige na europskom tlu uključujući potencijalne momčadi i vlasničke grupemu proces pridruživanja tom projektu.

Osim momčadi koje će imati svoje zajamčeno mjesto u tom natjecanju, nova liga će ponuditi i mjesta na godišnjoj razini za klubove koji će se za njih moći izboriti kroz igranje u Fibinoj Ligi prvaka ili kroz kvalifikacijski turnir na kraju sezone. Liga će imati usklađen kalendar natjecanja s ostalim nacionalnim ligama u Europi, kao i s reprezentativnim natjecanjima pa će igrači koji će u njoj sudjelovati moći nastupati i za svoje nacionalne vrste, stoji u priopćenju.

"Format lige poštuje principe europskog sportskog modela nudeći svakom ambicioznom klubu na kontinentu pošten put do vrha. Projekt je začet na način da domino-efektom unaprijedi samoodrživost euroskog košarkaškog eko-sustava koji uključuje igrače, klubove, lige i nacionalne saveze, od čega će veliku korist imati košarkaški zaljubljenici širom Europe“, izjavio je u priopćenju glavni tajnik FIBA-e Andreas Zagklis.

"Naši razgovori s raznim dionicima u Europi učvrstili su naše uvjerenje da postoji ogromna prilika oko stvaranja nove lige na kontinentu. Zajedno s FIBA-om, radujemo se angažiranju potencijalnih klubova i vlasničkih skupina koje dijele našu viziju košarkaškog potencijala u Europi", rekao je povjerenik NBA lige Adam Silver.