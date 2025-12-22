Pomoć u borbi za ostanak: Bivši vatreni vraća se u HNL

Trenutačno posljednjeplasirana momčad HNL-a Osijek dobiva veliko pojačanje uoči proljetnog dijela sezone. Barem se tako čini iz videa koji su objavili na svojim društvenim mrežama, a na kojima se može vidjeti njihovog bivšeg kapetana Bornu Barišića na Opus Areni.

33-godišnji lijevi bek s 35 nastupa za hrvatsku reprezentaciju bez od ljeta je bez angažmana, a dugo se oporavljao od puknuća prednjih križnih ligamenata. Posljednji klub za koji je nastupao bio je španjolski Leganes koji ga je posudio od turskog Trabzonspora, no već u prvoj utakmici za klub se teško ozlijedio te nije igrao od veljače.

Borna Barišić vratio se kući! 🏡

Dobro došao u svoj grad, u svoj klub! ⚪️🔵 pic.twitter.com/wUxnJV0gro — NK Osijek (@nkosijek) December 22, 2025

Za njega će ovo biti drugi povratak u Osijek, klub u kojem je i započeo karijeru. Za seniore je počeo igrati 2013., a 2015. kupio ga je Dinamo. Na Maksimiru ipak nije dočekao pravu priliku pa se 2016. vratio u Osijek nakon posudbe u Lokomotivi. Sljedeće dvije godine bio je standardni prvotimac bijelo-plavih prije nego je 2018. prešao u škotski Rangers za dva i pol milijuna eura.

Tijekom šest godina u Škotskoj odigrao je čak 236 utakmica te se redovno pojavljivao na popisima izbornika Zlatka Dalića. Za Osijek je ukupno odigrao 124 utakmice te zabio osam pogodaka i ubilježio 22 asistencije. Jednom je zabio i za reprezentaciju.