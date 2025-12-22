Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKO POJAČANJE

Pomoć u borbi za ostanak: Bivši vatreni vraća se u HNL

Osijek: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Slovačka
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
22.12.2025.
u 18:31

Za njega će ovo biti drugi povratak u Osijek, klub u kojem je i započeo karijeru

Trenutačno posljednjeplasirana momčad HNL-a Osijek dobiva veliko pojačanje uoči proljetnog dijela sezone. Barem se tako čini iz videa koji su objavili na svojim društvenim mrežama, a na kojima se može vidjeti njihovog bivšeg kapetana Bornu Barišića na Opus Areni. 

33-godišnji lijevi bek s 35 nastupa za hrvatsku reprezentaciju bez od ljeta je bez angažmana, a dugo se oporavljao od puknuća prednjih križnih ligamenata. Posljednji klub za koji je nastupao bio je španjolski Leganes koji ga je posudio od turskog Trabzonspora, no već u prvoj utakmici za klub se teško ozlijedio te nije igrao od veljače.

Za njega će ovo biti drugi povratak u Osijek, klub u kojem je i započeo karijeru. Za seniore je počeo igrati 2013., a 2015. kupio ga je Dinamo. Na Maksimiru ipak nije dočekao pravu priliku pa se 2016. vratio u Osijek nakon posudbe u Lokomotivi. Sljedeće dvije godine bio je standardni prvotimac bijelo-plavih prije nego je 2018. prešao u škotski Rangers za dva i pol milijuna eura.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Tijekom šest godina u Škotskoj odigrao je čak 236 utakmica te se redovno pojavljivao na popisima izbornika Zlatka Dalića. Za Osijek je ukupno odigrao 124 utakmice te zabio osam pogodaka i ubilježio 22 asistencije. Jednom je zabio i za reprezentaciju.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Borna Barišić NK Osijek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-12-21/PXL_201023_104865096.jpg
Premium sadržaj
5
JOSIP ŠIMUNIĆ

Legenda vatrenih iz Australije za VL: Spoznao sam problematiku kojom se svaki klub u Hrvatskoj bavi

– Promijenili smo jako puno igrača u odnosu na prošlu sezonu. Odlučili smo dovesti malo svježe krvi i promijeniti mentalitet, neki su igrači bili dugo u klubu i htjeli su nove izazove. Nisu bili motivirani. Zadovoljni smo igračima koje smo doveli, u smislu kvalitete i karaktera. Sjajna je stvar što smo prvi na polusezoni. No mislim da smo mogli i trebali napraviti više

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!