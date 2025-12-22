Hajduk posvetio objavu Livaji nakon najzanimljivijih 11 minuta sezone

Vrlo zanimljiva bila je posljednja utakmica Hajduka u jesenskom dijelu sezone. U 18. kolu HNL-a, na Poljudu je gostovao Vukovar, a u utakmici s tri crvena kartona, tri pogotka i tri poništena gola na kraju su slavili domaći s 2:1. Strijelci za Hajduk bili su Michele Šego i Marko Livaja, dok je za goste zabio Jakov Puljić.

Posebno je zanimljiv bio Livajin nastup budući da je u igru ušao u 66. minuti, četiri minute poslije zabio je pogodak za 2:1, a sedam minuta nakon toga je isključen. Zaradio je žuti karton zbog skidanja dresa nakon pogotka, a potom i zbog nabijanja lopte nakon sudčevog zvižduka. Bilo je to drugo isključenje za Hajduk budući da je crveni karton zaradio i Ante Rebić.

Livaji je to bio tek drugi prvenstveni pogodak u 11. nastupu u HNL-u. Samo četiri puta bio je starter, a mnogi se pitaju zašto mu trener Gonzalo Garcia ne daje više minuta. Ovoga puta trebao je ubilježiti nešto manje od pola sata na terenu, ali to se na kraju svelo na samo 11 minuta. Ipak, na kraju je njegov pogodak prelomio utakmicu pa mu je klub odlučio posvetiti objavu na društvenim mrežama.

Hajduk je objavio nekoliko njegovih fotografija i napisao "Treba mu tako malo, skoro ništa...".



