BREAKING
OGLASILI SE

Hajduk posvetio objavu Livaji nakon najzanimljivijih 11 minuta sezone

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
22.12.2025.
u 18:04

Posebno je zanimljiv bio Livajin nastup budući da je u igru ušao u 66. minuti, četiri minute poslije zabio je pogodak za 2:1, a sedam minuta nakon toga je isključen

Vrlo zanimljiva bila je posljednja utakmica Hajduka u jesenskom dijelu sezone. U 18. kolu HNL-a, na Poljudu je gostovao Vukovar, a u utakmici s tri crvena kartona, tri pogotka i tri poništena gola na kraju su slavili domaći s 2:1. Strijelci za Hajduk bili su Michele Šego i Marko Livaja, dok je za goste zabio Jakov Puljić.

Posebno je zanimljiv bio Livajin nastup budući da je u igru ušao u 66. minuti, četiri minute poslije zabio je pogodak za 2:1, a sedam minuta nakon toga je isključen. Zaradio je žuti karton zbog skidanja dresa nakon pogotka, a potom i zbog nabijanja lopte nakon sudčevog zvižduka. Bilo je to drugo isključenje za Hajduk budući da je crveni karton zaradio i Ante Rebić.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Livaji je to bio tek drugi prvenstveni pogodak u 11. nastupu u HNL-u. Samo četiri puta bio je starter, a mnogi se pitaju zašto mu trener Gonzalo Garcia ne daje više minuta. Ovoga puta trebao je ubilježiti nešto manje od pola sata na terenu, ali to se na kraju svelo na samo 11 minuta. Ipak, na kraju je njegov pogodak prelomio utakmicu pa mu je klub odlučio posvetiti objavu na društvenim mrežama.

Hajduk je objavio nekoliko njegovih fotografija i napisao "Treba mu tako malo, skoro ništa...".
Ključne riječi
Marko Livaja HNL Hajduk

AN
Antonio1952
19:27 22.12.2025.

Hajdukovci bi trebali imati poseban tretman kod sudaca, svugdje imaju problema s disciplinom, cast izuzetcima.

ST
sttipe
18:15 22.12.2025.

Drugi žuti, a ovaj uopće nije skužija da je šta svirano, igra je s balunom 1.5 sekundu nakon zvižduka!! Sprdačina!!! Moga je var nakon 3 poništena gola pozvat suca da pogleda snimku i skuži da je ono, proigravanje, a nee ljuto napucavanje!!! Moga je vidit Livaji po faci da ne razumi uopće šta mu se stavlja na teret, dok mu sudac nije reka!!! I onda razrogačene oči i posprdan osmjeh nevjerice...

