OTKAZANO GOSTOVANJE

Propao veliki plan Serie A: Modrić i društvo ipak ne napuštaju Europu

Supercoppa Italiana - Semi Final - Napoli v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.12.2025.
u 17:47

Iako sam razočaran ishodom ovog projekta, čvrsto vjerujem da je ovo propuštena prilika za rast talijanskog nogometa na međunarodnoj razini i da to sprječava mnoge navijače naše lige u inozemstvu da uživo vide svoj omiljeni klub

Utakmica talijanskog nogometnog prvenstva između Milana i Coma, koja se trebala igrati u veljači u australskom Perthu je otkazana, objavile su Serie A i Vlada Zapadne Australije.

Kontroverzni plan igranja utakmice Serie A na stranom tlu propao je zbog neslaganja oko uvjeta.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Podsjetimo, Milan i Como su trebali igrati 8. veljače na San Siru, međutim stadion je u tom terminu zauzet zbog ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina 2026. Stoga se tražila nova lokacija.

Talijanski nogometni savez odobrio je zahtjev Serie A za odigravanje utakmice u Perthu, a "zeleno svjetlo" upalila je i UEFA. Talijanska liga je u Australiji vidjela priliku za promociju svog proizvoda u inozemstvu i uvjerena je da bi nogomet trebao slijediti primjer drugih sportova poput biciklizma, NFL-a i NBA-e.

Međutim, planovi su naišli na kamen spoticanja kada je Azijski nogometni savez (AFC) postavio svoje uvjete. Na koncu su pregovori završili neuspješno.

"Suočeni s eskalacijom daljnjih i neprihvatljivih zahtjeva koji su u posljednjih nekoliko sati stigli od strane AFC-a prema Australskom savezu i Vladi Zapadne Australije, te Serie A, postalo je nemoguće odigrati utakmicu Milan - Como u Perthu 8. veljače“, rekao je predsjednik Serie A Ezio Simonelli u izjavi.

"Iako sam razočaran ishodom ovog projekta, čvrsto vjerujem da je ovo propuštena prilika za rast talijanskog nogometa na međunarodnoj razini i da to sprječava mnoge navijače naše lige u inozemstvu da uživo vide svoj omiljeni klub," dodao je.

Novi termin i mjesto odigravanja utakmice za sada nisu poznati.

