Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 73
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JE LI OVO POTVRDA?

Prvak Europe s hrvatskim dvojcem na golu? Magdeburg objavio znakovit video, zaziva se Kuzmanović

Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
15.01.2026.
u 11:09

Magdeburg je objavio kako će ih na ljeto napustiti i treći vratar, Švicarac Nikola Portner, a njemački mediji već dugo pišu kako bi novi član europskog prvaka trebao biti Dominik Kuzmanović

Hrvatski reprezentativni vratar Matej Mandić ove je sezone dres Zagreba zamijenio onim aktualnog prvaka Europe Magdeburga. U njemačkom klubu minutažu dijeli sa Španjolcem Sergeyem Hernandezom koji ove sezone brani u fantastičnoj formi, no na kraju sezone napustit će Njemačku i preseliti u Barcelonu.

Magdeburg je objavio kako će ih na ljeto napustiti i treći vratar, Švicarac Nikola Portner, a njemački mediji već dugo pišu kako bi novi član europskog prvaka trebao biti Dominik Kuzmanović. Mandić i on tvore odličan mladi golmanski tandem na vratima hrvatske reprezentacije, a čini se kako se i Magdeburgu sviđa ideja spajanja dva odlična vratara koji se vrlo dobro nadopunjuju, a obojica imaju samo 23 godine.

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku"

Čini se kako bi Kuzmanović mogao biti sve bliže Magdeburgu, sudeći po videu koji su objavili na društvenim mrežama. Na snimci se može u mraku vidjeti nekoga kako podiže Magdeburgov golmanski dres, a mnogi nagađaju kako je to upravo Kuzmanović i kako bi transfer uskoro trebao biti potvrđen. Čak i u opisu videa piše: "Uskoro više".

Kuzmanović je trenutačno član Gummersbacha, a ugovor mu istječe tek u ljeto 2028. pa bi Magdeburg morao platiti odštetu da ga dovede. Mnogi stručnjaci već neko vrijeme tvrde kako je Kuzmanović prerastao klub iz sredine tablice Bundeslige i vrijeme mu je da se pridruži klubu iz samo europskog vrha.
Ključne riječi
Gummersbach Magdeburg Dominik Kuzmanović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-01-10/PXL_080126_144412811.jpg
Video sadržaj
Indeks učinkovitosti

Hrvatski rukomet kao globalni paradoks: Otkrivamo nevjerojatnu učinkovitost sustava s minimalnim resursima

Matematički gledano, Hrvatska čini tek 1,1 posto ukupne baze igrača vodećih pet rukometnih nacija Europe. Unatoč tome, na postoljima europskih prvenstava Hrvatska zauzima ravnopravno mjesto uz bok tim gigantima. S godišnjim prihodom Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) od oko devet milijuna eura, Hrvatska operira s budžetom koji je često manji od proračuna samo jednog vrhunskog njemačkog ili francuskog kluba.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!