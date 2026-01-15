Prvak Europe s hrvatskim dvojcem na golu? Magdeburg objavio znakovit video, zaziva se Kuzmanović

Hrvatski reprezentativni vratar Matej Mandić ove je sezone dres Zagreba zamijenio onim aktualnog prvaka Europe Magdeburga. U njemačkom klubu minutažu dijeli sa Španjolcem Sergeyem Hernandezom koji ove sezone brani u fantastičnoj formi, no na kraju sezone napustit će Njemačku i preseliti u Barcelonu.

Magdeburg je objavio kako će ih na ljeto napustiti i treći vratar, Švicarac Nikola Portner, a njemački mediji već dugo pišu kako bi novi član europskog prvaka trebao biti Dominik Kuzmanović. Mandić i on tvore odličan mladi golmanski tandem na vratima hrvatske reprezentacije, a čini se kako se i Magdeburgu sviđa ideja spajanja dva odlična vratara koji se vrlo dobro nadopunjuju, a obojica imaju samo 23 godine.

Čini se kako bi Kuzmanović mogao biti sve bliže Magdeburgu, sudeći po videu koji su objavili na društvenim mrežama. Na snimci se može u mraku vidjeti nekoga kako podiže Magdeburgov golmanski dres, a mnogi nagađaju kako je to upravo Kuzmanović i kako bi transfer uskoro trebao biti potvrđen. Čak i u opisu videa piše: "Uskoro više".

Kuzmanović je trenutačno član Gummersbacha, a ugovor mu istječe tek u ljeto 2028. pa bi Magdeburg morao platiti odštetu da ga dovede. Mnogi stručnjaci već neko vrijeme tvrde kako je Kuzmanović prerastao klub iz sredine tablice Bundeslige i vrijeme mu je da se pridruži klubu iz samo europskog vrha.