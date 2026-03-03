Naši Portali
NOVI NAPAD

Američko veleposlanstvo u Rijadu pogođeno dronovima, Trump najavio odgovor

Unclassified View of U.S. Fighter Jets Targeting Iranian High Value Targets
U.S. CENTRAL COMMAND/NEWSCOM
VL
Autor
Anja Perić/Hina
03.03.2026.
u 07:03

Rano u utorak ujutro čula se snažna eksplozija, a viđen je i plamen u američkom veleposlanstvu u Rijadu, rekla su tri izvora upoznata sa situacijom, pri čemu je jedna osoba navela da je požar bio manjeg opsega.

  • Iran je zatvorio Hormuški tjesnac
  • Napadnuto američko veleposlanstvo u Rijadu
  • Trump najavio odgovor za napade

06:15 - Američki predsjednik Donald Trump najavio je skori odgovor na napad dronovima na američko veleposlanstvo u Rijadu, u kojem je izbio manji požar i nastala šteta, no prema izvorima Reutersa nije bilo ozlijeđenih jer je zgrada bila prazna. Napad dronovima dogodio se usred kontinuiranih iranskih raketnih i napada bespilotnim letjelicama na zaljevske države koje ugošćuju američke vojne baze, nakon američkih i izraelskih napada na Iran u subotu. Reuters zasad nije mogao potvrditi okolnosti incidenta.

Rano u utorak ujutro čula se snažna eksplozija, a viđen je i plamen u američkom veleposlanstvu u Rijadu, rekla su tri izvora upoznata sa situacijom, pri čemu je jedna osoba navela da je požar bio manjeg opsega. Crni dim uzdizao se iznad diplomatske četvrti Rijada, u kojoj se nalaze strana diplomatska predstavništva. Nije bilo prijavljenih ozlijeđenih, rekla su dvojica izvora, s obzirom na to da je zgrada u ranim jutarnjim satima bila prazna.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je za NewsNation da će se uskoro doznati kakav će biti odgovor na napad na američko veleposlanstvo u Rijadu te na pogibiju američkog vojnog osoblja tijekom sukoba s Iranom, objavio je u ponedjeljak novinar te medijske kuće na platformi X, pozivajući se na intervju s njim.

Veleposlanstvo je rano u utorak izdalo obavijest o "ostanku na sigurnom mjestu" za američke državljane u Rijadu, Džedi i Dhahranu te im preporučilo da do daljnjega izbjegavaju dolazak u veleposlanstvo zbog napada na objekt. Glasnogovornik veleposlanstva nije odmah odgovorio na upit za komentar, kao ni saudijski državni ured za medije.

06:10 - Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a u ponedjeljak je pozvalo Amerikance da odmah napuste više od desetak zemalja na Bliskom istoku, uključujući Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, usred američko-izraelskih napada na Iran. Pomoćnica državnog tajnika za konzularne poslove Mora Namdar izjavila je da bi američki državljani trebali otići koristeći dostupni komercijalni prijevoz "zbog sigurnosnih rizika".

Upozorenje je uslijedilo nakon što je ministarstvo posljednjih dana ažuriralo svoje preporuke za putovanja u nekoliko zemalja regije, savjetujući da se ondje ne putuje. Upozorenje izdano u ponedjeljak odnosi se na Bahrein, Egipat, Iran, Irak, Izrael, Zapadnu obalu i Gazu, Jordan, Kuvajt, Libanon, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Siriju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jemen. Američko veleposlanstvo u Ammanu u Jordanu ranije u ponedjeljak objavilo je da je njegovo osoblje napustilo lokaciju "zbog prijetnje".

Ministarstvo je također aktiviralo međuresornu kriznu radnu skupinu kako bi upravljao situacijom i koordinirao odgovor SAD-a na sukob, rekao je jedan američki dužnosnik. U subotu su Sjedinjene Države i Izrael izveli niz napada na različite ciljeve u Iranu, pri čemu je ubijeno više visokih dužnosnika, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija. Teheran je odgovorio vlastitim napadima na više američkih i izraelskih lokacija u regiji.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da se očekivalo kako će sukob trajati četiri do pet tjedana, ali da bi mogao potrajati i dulje. Sukob, koji je regiju gurnuo u rat i odnio brojne živote, doveo je do rasta cijena energije nakon što su iranski dužnosnici zaprijetili da će otvoriti vatru na svaki brod koji pokuša proći kroz Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu za svjetsku opskrbu naftom.

Očekuje se da će američki ministar financija Scott Bessent i ministar energetike Chris Wright u utorak objaviti korake SAD-a za ublažavanje rasta cijena energije, prema riječima glavnog američkog diplomata Marca Rubija. "Predvidjeli smo da bi to mogao biti problem, a ministar Wright i ministar Bessent počet će s predstavljanjem tih mjera, počevši od sutra, kako bi ublažili utjecaj koji bi to moglo imati", rekao je Rubio uoči brifinga za čelnike Kongresa o napadima.

Ključne riječi
Donald Trump SAD Rijad napad na Iran

PV
prcko.vita
06:21 03.03.2026.

Trump će da im odgovori u maniri višestruko nagrađivanog predsjednika noblesovom nagradom za mir. Posaditi će gladijole na mjestu stradanja i dignuti spomenik žrtvama. I naravno, zamoliti će velikog pjesnika doktora znanosti Dabru da mu konponuje jednu pjesmu na primjer u Teheranuuu ima puno zlataaaa, tamo leži plin I nafta našaaaaa.

RA
RafaelZDS
07:07 03.03.2026.

Bravo Trump, tako se širi mir, nadam se da je i Bog uz vas.

UJ
ujko41
06:38 03.03.2026.

Tko sije vjetar ,žanje buru.Kinezi objavili satelitske slike Palestine,dajte koju.

