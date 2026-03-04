Naši Portali
0 PRODANIH KARATA

Našoj pjevačici nitko nije došao na nastup, doživjela je pravi debakl: 'Bili su samo konobari i tada sam otišla kući'

Foto: Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
04.03.2026.
u 14:36

Danijela Martinović je ispričala kako su u klubu bili samo konobari te je otišla kući kada je vidjela da nitko neće doći. Naglasila je da nije osjećala stres, strah niti neizvjesnost, a kasnije se na taj račun čak i šalila te izvukla pouku da u životu nikada, ali baš nikada, ne treba odustati

Pjevačica Danijela Martinović prije tri godine gotovala je u Special Happy Showu na radiju Happy FM. Tamo se prisjetila početka svoje samostalne karijere, te je otkrila da joj jednom nitko nije došao na nastup. ''Briljantića je baš bilo. Bio je jedan disco klub u blizini čini mi se Siska, gdje sam imala apsolutno rekordnih 0 prodanih karata, hahahaha…. Nikad to ne bih promijenila, jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo, a nekoliko mjeseci nakon toga počeli su se događati  Zovem te ja, Ide mi, u životu ide mi, Što sam ja, što si ti, Neka mi ne svane,…nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo…'', rekla je Danijela.

Voditelja je zanimalo i je li uopće izašla na pozornicu?
''Ne, bili su samo konobari i tada sam otišla kući kada smo vidjeli da neće nitko doći, ali moram reći da nisam imala stres neki, strah, neku neizvjesnost. Čak smo se šalili na taj račun kasnije i došli do pouke - nikada ne treba odustati u životu, apsolutno nikada'', zaključila je Danijela.

Podsjetimo, trend prisjećanja 2016. godine preplavio je društvene mreže, no postoje još uvijek oni koji mu se opiru. Ili ono koji su ga prilagodili sebi. Jedna od ovih drugih svakako jest pjevačica Danijela Martinović (54) koja se odlučila malo više vratiti u prošlost i objavila fotografiju iz prošlog stoljeća. Uz nju, pitala je pratitelje o kojoj je godini riječ.

- Taj dan sam otišla sama na Rivu. Kupila pizzetu, grickala i šetala se. Mama mi je sašila ovaj kompletić jer mama mi je tada šivala gotovo sve. Došla sam do Prokurativa pozdraviti prijatelje koji su imali ljetnu 'gažu'. Pozvali su me na binu onako iz šale, a ja kao ja - popela se i uzela mikrofon. Bez najave, bez pripreme, bez očekivanja. Taj trenutak pamtim kao tihi podsjetnik da se ono najbitnije  događa točno onda kada treba, točno onako kako treba. Bez plana. Bez forsiranja. Ovo su bili nježni koraci mojih početaka, a to sam tek kasnije saznala. U tom trenutku ja sam bila samo djevojčica koja je sa svojim prijateljima zapivala. Što mislite, koja je ovo godina - stoji u objavi.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Ispod objave komentari su se počeli nizati, a najviše pratitelja ovu je fotku svrstalo u osamdesete ili rane devedesete. Nakon 'nježnih koraka na Prokurativama', Danijela se proslavila kao pjevačica grupe Magazin, imala je i dva uspješna nastupa na Eurosongu, a nakon toga se posvetila solo karijeri u kojoj je stvorila mnoge hitove.

