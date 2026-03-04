VIDEO 'Trump bi najradije ponavljanje scenarija iz Venezuele, ali Iranci pokazuju da žele ratovati'

Sukob SAD-a i Izraela na Iran treba promatrati kao višedesetljetno nastojanje SAD-a da dođe do promjene vlasti u Iranu. Akcija koja je odabrana podsjeća na akciju u Venezueli i očito je da je to bio i model za operaciju u Iranu. Međutim, obzirom da napadi traju već nekoliko dana i obzirom da vidimo da su Iranci dobro pripremljeni i da su razradili i mehanizme kako bi zamijenili ljude koji su im eliminirani u vojnoj operaciji i da pružaju otpor za razliku od Venezuele ovaj sukob trajat će duže. A što god bude duže trajao to će biti teže Amerikancima i Izraelcima. Poručio je to u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač koji drži kako Trump po svaku cijenu želi i mora izbjeći dugotrajni rat jer mora preživjeti i izbore u SAD-u u studenom kada se biraju senatori i članovi Zastupničkog doma. Izgubi li većinu u Zastupničkom domu i u Senatu on postaje "usporena patka", više ne može vladati kao što trenutačno vlada. Već sada, naglašava Kovač, mediji u SAD-u, i oni koji nisu skloni Trumpu i oni koji bi mu trebali biti skloni komuniciraju opasnost da bi nova većina mogla tražiti njegov opoziv. Trumpu je sukob u Iranu borba za opstanak, biti ili ne biti i to nije šala.

- On će morati pokazati da je operacija bila uspješna, a kako će se to odviti nitko ne zna, ni sam Trump. Kada krene rat nitko ne zna što se sve može dogoditi, to je uvijek vrlo rizično. Ono što mene najviše brine je kako će se to odraziti na Hrvatsku i Europu i hoće li malo duži ratni sukob dovesti do poremećaja u distribuciji lanaca opskrbe, do problema u isporuci nafte i plina, do inflacije...-kazao je Kovač i podsjetio kako je Hrvatska narodna banka neki dan upozorila da je najveća opasnost za Hrvatsku geopolitički sukob koji bi ju mogao izložiti sistemskim rizicima u većoj mjeri nego dosad obzirom na naš model rasta koji je baziran na domaćoj potrošnji i crpljenju europskih fondova.

Na pitanje je li napad na Iran pokazao da je Europa na globalnom planu nebitna, u drugom planu Kovač kaže kako je Europa u velikoj mjeri svedena na komentiranje. Europa je, kazao je, izgubila u velikoj mjeri utjecaj na Bliskom istoku, poglavito Britanci i Francuzi koji su svojedobno na tom području kreirali granice i to je današnja realnost. Za činjenicu da se malo tko u Europu usudi reći da je prekršeno međunarodno pravo napadom na Iran Kovač iskreno kaže kako je međunarodno pravo pravo jačega - To zvuči grozno, brutalno, ali ja govorim o realnosti. Imamo nekoliko čudovišta, velikih jakih država, ali mi nemamo jedno veliko čudovište kao nekakvu svjetsku vladu koja će reći stop. Vi tamo ne smijete to raditi, povucite se ili ćemo vas jako kazniti. Taj mehanizam ne postoji. Postoje jaki globalni akteri i neki malo manje jaki akteri. Kina i Rusija će, ao vide da im je to važno i da je njihov autoritet ugrožen, intervenirati da bi zadržale svoju poziciju. Sve druge je, nažalost, mazanje očiju- kazao je Kovač.

Ne čini mu se izvjesnim da će Iranci poslušati Trumpa i pokušati režim srušiti iznutra. Ne vidi tu, kaže, dovoljno "mesa". Kazao je kako američki ministar financija kazao da su upotrijebili ekonomsku silu kako bi oslabili iransku nacionalnu valutu što je dovelo do prvog vala prosvjeda te su se potom pojavili ljudi koji su pokušali to nezadovoljstvo i iskoristiti. Međutim isto tako, nastavio je, dogodili su se i protuprosvjedi s velikim brojem ljudi koji su podržali sadašnju iransku vlast. - Takvih je operacija bilo po svijetu, ali za tako nešto mora postojati i raspoloženje u političkoj zajednici u kojoj se misli tako nešto izvesti. Za sada ne vidimo da se to događa-kazao je Kovač. Govorio je i o opciji širenja sukoba i o tome vidi li kao kritičnu točku iranske Kurde. Naglasio je kako Trump pušta informacije u javni prostor da bi trebalo Kurde aktivirati zbog čega ga kritiziraju u američkoj javnosti i pitaju ga, ako je to točno, zašto do sada nisu bili aktivirani. - To sve pokazuje da je operacija bila zamišljena da traje kratko što se nije dogodilo- kazao je Kovač.

Pretpostavlja da ni kod Amerikanaca ni kod Iranaca, ali niti kod drugih velikih igrača poput Turaka interes za širenje sukoba ne postoji. No isto tako su i Rusi, podsjetio je, htjeli na brzinu riješiti i ukrajinsku vlast što im nije uspjelo. Na pitanje ima li se Iran pravo braniti napadajući susjedne zemlje preko kojih lete američki bombarderi Kovač kaže kako o tome odlučuje onaj tko je u ratu. - Ili želite ratovati i smatrati da imate resursa ratovati ili ne želite. Ukrajinci se bore, a u odnosu na Ruse imaju i manje ljudi i manje resursa. Tako će i Iranci odlučiti što će ovisno o tome koliko trenutačna iranska vlast ima utjecaja na stanovništvo. To je najvažnija stvar-kazao je Kovač.

Za Trumpa bi, drži, najbolje rješenje bilo da sve završi kao u Venezueli, da se u Iranu na vlasti pojavi netko tko će biti suradljiviji. Trenutačno takav scenarij, kaže, ne vidi kao moguć već vidi da su Iranci ratoborni i da žele ratovati. Za stav španjolskog premijera koji nije dozvolio Trumpu upotrebu španjolskih baza za udare na Iran kazao je kako Sanchez očito ocjenjuje da s takvim stavom pogađa bilo većine stanovništva u Španjolskoj i da mu je to politički isplativo. Drugo objašnjenje ne vidi jer je, naglašava, Španjolska vjeran saveznik SAD-u. Unatoč novom velikom ratnom sukobu u Hrvatskoj je "tvrda kohabitacija" između premijera i predsjednika države nešto što je postojano. Kovač kaže kako to nije dobro i ostavlja loš dojam na običnog čovjeka. Kaže kako imamo Ustav da se ne bismo tukli svaki dan. Kaže da bi bilo dobro da postoji redovan dijalog između predsjednika Vlade i predsjednika Republike, ali i da ne vidi da postoji želja ni s jedne i s druge strane da se popravi odnos, da imamo te redovne konzultacije.

Kako nema mehanizma koji bi ih natjerao da surađuju moramo, kaže, vjerovati da će se ostati u okvirima normalnog i racionalnog postupanja. Sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu trebale su se, kaže, već odavno održati obzirom na situaciju. Za kraj komentirao je i preslagivanja unutar vladajuće većine, prijetnje izlaskom HSLS-a iz koalicije zbog Josipa Dabre, ali i ulazak bivše SDP-ovke među vladajuće. Kaže kako je u politici temeljna stvar kako doći na vlast i opstati na vlasti. Mijenjanje "kaputa" nije novost i za primjer je dao njemačke liberale koji su izdali socijaldemokrate nakon osam godina vlasti. - U našem slučaju je problem to što imamo takav izborni zakon koji omogućava predizborne koalicije zbog kojih male stranke ulaze u Sabor-kaže Kovač i dodaje kako na nove izbore neće ići netko tko je na vlasti ukoliko ne izračuna prije da može sto posto dobiti izbore. Na pitanje vraća li se HDZ u centar obzirom na "pridošlice" u Vladi, a pogotovo ostane li u većini i HSLS kazao je kako je u interesu HDZ-a da u svojoj kompoziciji ima i stranke ili pojedince iz centra. Vidi da se takva politika trenutno vodi i misli da će se tako i nastaviti voditi i dalje do redovnih izbora za dvije godine.