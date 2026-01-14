Naši Portali
FAVORIT SE ZNA

Danski novinar uoči Eura Hrvatskoj dodijelio zanimljivu titulu: Navijačima se ovo neće svidjeti

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
14.01.2026.
u 21:16

Samo nas jedan dan dijeli od početka Europskog rukometnog prvenstva koje će se do prvog veljače održavati u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj. Kako to obično biva uoči velikih natjecanja, brojna poznata lica daju svoja predviđanja odnosno dijele svoja mišljenja o raspletu turnira. Isto je sada učinio i poznati danski novinar Rasmus Boysen, a navijačima Hrvatske definitivno se neće svidjeti njegovo predviđanje za rezultat naše reprezentacije.

Boysen predviđa kako će se naslovom europskog prvaka okititi Danska, trenutačno daleko najjača reprezentacija na svijetu, a da će u finalu svladati Francusku. Smatra da će do medalje stići i Island, a u utakmici za treće mjesto oni bi trebali svladati jednog od sudomaćina natjecanja Švedsku, ako je za vjerovati Boysenovim tvrdnjama.

Za najkorisnijeg igrača turnira odabrao je Mathiasa Gidsela, također trenutačno najboljeg rukometaša svijeta, za kojeg predviđa kako će biti i prvi strijelac natjecanja. Najbolji mladi igrač trebao bi biti Portugalac Francisco Costa, a za najveće razočarenje turnira odabrao je aktualne viceprvaka svijeta - Hrvatsku.

Ostaje za vidjeti hoće li se njegova predviđanja ostvariti jer, mora se priznati, Hrvatska je smještena u lakši dio ždrijeba. Protivnici u grupnoj fazi bit će joj Gruzija (s kojom i otvara natjecanje 17. siječnja) dok će nakon toga igrati s Nizozemskom i Švedskom s kojom bi se trebala boriti za prvo mjesto u grupi E. Dodajmo kako bivši danski rukometaš, a danas novinar, vidi Švicarsku kao potencijalno najugodnije iznenađenje Eura.
